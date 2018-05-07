歐盟隱私新法將上路 最高恐遭罰7億元

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）歐盟隱私新法GDPR將上路，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，GDPR不僅限於在歐盟設立或註冊的企業，也適用於未在歐盟地區設立或註冊，違反最高被罰約新台幣7億元或年營收4%。



歐盟個人資料保護規則（GDPR）於今年5月25日實施後，在歐盟設有據點，或對歐盟境內主體提供商品或服務的金融業均受其規範，金融聯合徵信中心今天舉辦「金融業因應歐盟個人資料保護規則」研討會。



顧立雄會中指出，歐盟個人資料保護規則（GDPR）已發布近2年，即將在107年5月25日全面實施，適用範圍不僅限於在歐盟設立或註冊的企業，也適用於未在歐盟地區設立或註冊，但有蒐集、處理及利用歐盟居民個資行為的境外企業。在裁罰額度方面也大幅提高，違反GDPR規範最高可裁處2000萬歐元，折合約新台幣7.1億元，或年度全球營業額4%的罰鍰。



顧立雄表示，為使國內金融業瞭解歐盟GDPR可能產生的影響、風險及採行的因應作為，金管會督促金融業者應於實施前妥為因應，評估其風險及規劃因應措施，以落實歐盟GDPR及當地相關法規的遵循外，亦請銀行公會協助建置銀行適用的歐盟GDPR規範資訊交流平台，及透過洽詢歐盟當地顧問律師專業意見、彙整銀行適用的GDPR規範經驗分享、擬定個資保護檢視調整清單、指引及具體明確的因應措施方案，提供銀行遵循歐盟GDPR規範的參考。



根據金管會統計，截至2017年12月底，台灣銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行、華南銀行、第一銀行、上海銀行等7家銀行在英國、比利時、法國、荷蘭等歐盟地區設有9家分支機構。



另外，顧立雄也提到，歐盟GDPR的國際資料傳輸是採取「原則禁止、例外開放」作法，如欲傳輸個人資料到第三國，須確保第三國已達到「適當之保護水平」，亦即第三國須通過歐盟執委會的適足性評估程序，或資料處理者應採行經歐盟主管機關認可的適當保護措施。此規範較我國個人資料保護法嚴格，而政府部門已評估申請歐盟適足性評估程序的可行性，但在適足性評估未完成前，金融業仍須採行因應作為以落實GDPR國際傳輸的規範。



聯徵中心董事長郭建中會中指出，再過18天，歐盟將推動最嚴格的個資法，將為各國帶來衝擊，一旦有洩漏歐盟居民個資時，除72小時要通報外，還會面臨高額裁罰，根據調查，77%的美國跨國企業表示，打算投入超過100萬美元以符合GDPR規範。而目前金融機構、航空業以及電子業等都在歐盟有設點或有往來，都將面臨GDPR的要求。



銀行公會理事長呂桔誠指出，因應各國對法遵要求的提高，銀行現在有三分之一的能量放在法遵上，而過去國銀對面法遵要求時，不外乎是減少限縮業務量目或者限縮承作量，但跟美國溝通時，美方明確告知這種因應方式是無效的，「既然活在有水的地方，就要會游泳，因為你可能因為滑倒落水」。（編輯：楊凱翔）1070507