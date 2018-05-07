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雀巢砸2136億 與星巴克組全球咖啡聯盟

發稿時間：2018/05/07 15:59

最新更新：2018/05/07 16:14

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雀巢公司將取得星巴克連鎖咖啡店外的星巴克產品全球行銷權。（圖取自Nestlé臉書www.facebook.com）雀巢公司將取得星巴克連鎖咖啡店外的星巴克產品全球行銷權。（圖取自Nestlé臉書www.facebook.com）

（中央社蘇黎世7日綜合外電報導）瑞士食品業巨擘雀巢公司今天宣布和星巴克結盟，將支付星巴克71.5億美元（約新台幣2136億元），取得星巴克產品全球行銷權，這也是咖啡市場首見兩大對手結盟。

雀巢公司（Nestle SA）將取得星巴克（Starbucks Corp.）連鎖咖啡店外的星巴克產品全球行銷權。雀巢預期這項交易將自2019年起，為公司每股盈餘和內生增長目標帶來正面貢獻。

彭博報導，這項結盟凸顯雀巢亟欲吸引更多高檔咖啡客的努力。雀巢在美國市場已被JAB Holding Co.超越。

JAB Holding Co.是歐洲億萬富豪萊曼家族（Reimann）旗下投資公司，已砸下超過300億美元收購綠山公司（Keurig Green Mountain）和皮特公司（Peet's），打造自家咖啡帝國。

雀巢執行長施奈德（Mark Schneider）在聲明中表示：「我們將星巴克、雀巢咖啡（Nescafe）和Nespresso，咖啡世界的3大品牌結合在一起。」

雀巢也在聲明中表示，這項協議提供雀巢在北美市場持續成長的強大平台。星巴克約500名員工將加入雀巢。

這項協議仍有待監管機關批准，預定在2018年底前完成交易。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1070507

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