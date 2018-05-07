元山出售中國尚朋堂 看旺汽車風扇起飛

（中央社記者江明晏台北7日電）風扇家電大廠元山科技結束虧損多年中國尚朋堂業務，後續聚焦熱傳導事業，尤其看好強化汽車風扇在歐美大陸的布局，看旺今年整體營運將有雙位數成長。



風扇家電大廠元山科技考量企業資源集中，日前宣布結束虧損多年的中國尚朋堂業務，退出中國大陸品牌業務，未來不需再認列中國大陸營業虧損、無形資產減損與庫存減損，將更多資源投注在熱傳導事業，強化汽車、雲端等高階零組件布局，同時元山也將處分目前以出租為用途的上海廠房，挹注今年獲利，彌補虧損。



元山科技統計，今年首季營收熱傳事業占52%、家電與代工占48%，結束中國尚朋堂業務之後，元山熱傳事業部營收預估將提升至62%。



元山電子熱傳事業部總經理劉賢文今天受訪時表示，汽車電子事業目前已占熱傳營收約35%，近年上看4成，也是未來元山10到15年的主軸，他舉例一台汽車通風座椅風扇前座就有4顆至12顆，高階車款後座也會設置風扇，未來商機可期。



元山為亞洲唯一車廠供應商，德國3大車廠皆與元山共同合作開發，劉賢文透露，BMW新款車通風座椅預計今年第3季開始出貨至年底放量，預估訂單能見度可達2025年。



元山去年切入中國大陸車廠，在大眾、吉利、北汽等車廠都有斬獲，看好明年中國大陸客戶爆發。他指出，目前中國大陸客戶通風座椅是主力，但內部積極開發包括電子散熱等應用，空調項目估2至3年後發酵，看好中國大陸客戶成長幅度。



以占比來說，汽車事業中，今年來自歐美客戶營收約達60%，中國大陸客戶約占40%，看好中國大陸成長速度，未來2至3年可望達到5比5，但由於中國大陸價格競爭較劇烈，勢必得努力衝量，並提升高價產品占比，維持毛利率表現。



在雲端、物聯網部分，元山也積極布局，包括伺服器大廠、網通大廠等也都打入供應鏈，未來產品線除風扇外，也將擴展至散熱模組等產品。



展望第2季，元山看好訂單成長，汽車事業與家電事業都可望有雙位數的提升，下半年看好中國大陸汽車客戶放量，加上第3季日系客戶除濕機產品出貨，可望更旺，整體全年營運也以雙位數成長為目標。



因應需求，元山也預計在台南官田廠與中國大陸華南啟動擴產計畫。（編輯：李信寬）1070507