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奇力新集團首4月營收逾43億 全年創新高可期

發稿時間：2018/05/07 16:28

最新更新：2018/05/07 16:28

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）奇力新集團旗下奇力新、旺詮及飛磁三家公司，累計1至4月合併營收新台幣43.02億元，創新高。法人預估奇力新集團全年營收成長率上看15%，有機會刷新歷史紀錄。

奇力新去年合併飛磁和旺詮，今年自結4月單月合併營收12.27億元，較3月11.53億元成長6.49%，比去年同期10.14億元成長21.04%。累計前4月合併營收43.02億元，較去年同期38.28億元成長12.3%。

從個別公司來看，奇力新4月個別營收5.6億元，較3月5.37億元成長4.33%，較去年同期4.73億元成長18.49%。累計今年前4月奇力新營收19.29億元，較去年同期18.03億元增加6.97%。

奇力新指出，4月營收較3月成長，主要是積層類產品出貨大幅增加、大小尺寸Molding類及繞線型功率電感產品出貨持續暢旺。

旺詮4月個別營收4.83億元，較3月成長10.3%，相較去年同期成長31.09%，創歷年單月新高。累計今年前4月旺詮營收16.38億元，較去年同期成長23.73%。

旺詮4月營收金額續創歷史新高，主要是終端需求暢旺，厚膜電阻市場供給緊俏，平均售價上漲及金屬板產能增加，金屬板出貨金額也創新高。

飛磁4月個別營收1.84億元，較3月成長3.62%，較去年同期成長6.56%，累計今年前4月營收7.35億元，較去年同期成長4.81%。

飛磁預期6月到7月產能提升後，營收將會有明顯成長。

展望未來，奇力新表示積層類產品、大小尺寸Molding類產品及小尺寸射頻電感接單依然暢旺，第2季營收動能可期。

旺詮在馬來西亞厚膜電阻新增產能陸續開出，預計第2季營收可持續向上推升。飛磁來自汽車、太陽能及高階伺服器的訂單及新設計案持續暢旺，預期下半年將陸續挹注營收。

法人預估，奇力新整體集團業績年成長看增逾15%，續創歷史新高，其中奇力新本身擴產效應持續浮現，預估奇力新本身業績今年可望年成長20%。

在產能布局，法人指出，奇力新大尺寸一體成型電感每月產能約1億顆，小尺寸一體成型電感預計第2季可完成每月4億顆產能規模，加總起來奇力新一體成型電感月產能可到5億顆。（編輯：林沂鋒）1070507

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