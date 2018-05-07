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保險法初審通過身障者身故能領保險金

發稿時間：2018/05/07 16:42

最新更新：2018/05/07 16:42

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（中央社記者蔡怡杼台北7日電）保險法初審通過，未受監護宣告的身心障礙者訂定壽險契約後，未來身故也能領有保險金。金融監督管理委員會主委顧立雄表示，今天修法顯示法規不以歧視身心障礙者為原則。

立法院財政委員會今天審查通過「保險法部分條文修正草案」，重點包含投保壽險的身心障礙者，現行若身故，只能領有喪葬費用，其餘死亡給付的部分則無效，修改限縮為「受監護宣告尚未撤銷者」，即未受監護宣告的身心障礙者身故也能領有保險金。

根據司法院統計，2015年至2017年間，我國受監護宣告者每年約有4000多人，即大多數的身心障礙者未受監護宣告。

民主進步黨籍立委王榮璋指出，我國保險法長期以來，以道德風險為由，對於身心障礙者訂立人壽保險契約，在死亡給付部分，只給予喪葬費的差別性規範，在法律層面構成基於身心障礙的歧視，且影響廣大身心障礙者，無法藉由商業保險獲得適足的保障。

對於今天初審通過將身心障礙者只能領有喪葬費的對象限縮為「受監護宣告尚未撤銷者」，顧立雄表示，今天的修法代表了法規不以歧視身心障礙者為原則，至於相關道德風險，就要透過保險公司實務運作來把關。

顧立雄強調，金管會會督促保險業者在核保過程中，一定要去注意訂定保險契約時的被保險人狀態，以避免產生道德風險。

此外，保險法今天審查重點還有為符合身心障礙者權利公約精神，並配合民法用語，刪除「精神障礙或其他心智缺陷」及「心神喪失或精神耗弱之人」等文字，並以民法第14條有關監護宣告的規定取代之。

第三、以「失能」取代「殘廢」的用語，失能的內容依各保險契約約定；第四、放寬保險業辦理社會福利事業且符合規定者，可擔任被投資事業董事、監察人，席次不得超過被投資事業全體董監的3分之1。

金管會表示，放寬保險事業可擔任社福事業董、監事，主要是為引導保險業資金投入社會福利事業，並考量社會福利事業多非屬公司組織，保險業應有一定監督管理的能力，以利落實資金運用相關風險管理機制。（編輯：楊凱翔）1070507

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