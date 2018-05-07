麵食銷量勁揚 超商雙雄找盟友助攻

統一超商7-ELEVEN與日本餐飲業者麵屋一燈合作，推出胡麻冷沾麵以及雞唐揚炒飯二項新產品。中央社記者潘姿羽攝 107年5月7日

（中央社記者潘姿羽台北7日電）超商麵食產品銷量勁揚，超商雙雄加碼布局，相繼與國內外品牌組策略聯盟，統一超找來日本拉麵業者技轉，全家則與國內生技業者共推快煮麵，搶攻嘗鮮商機。



統一超商7-ELEVEN統計，2017年購買麵食、燴炒飯、便當等正餐的消費者首度衝破一億人次；各類正餐項目中，購買麵食的占比連兩年都有一至二成的成長幅度，目前占比已達4成。



看準消費者喜歡嘗鮮的心態，統一超今天宣布與日本名店麵屋一燈合推兩項產品，統一超鮮食一部經理郭慶峰表示，將持續與麵屋一燈合作，將專門店的作法轉化到鮮食廠烹調的規格，期望吸引消費者的目光。



夏日將至，涼麵同樣是超商業者的必爭商機，統一超去年涼麵銷售額粗估超過新台幣3億元，今年也訂下目標，力拼業績達二位數成長。



超商業者全「麵」開戰，不同於統一超採名店加持的策略，全家便利超商則走「健康牌」路線，與永豐餘生技GREEN & SAFE開發無味精、無防腐劑、無人工甜味劑的快煮麵產品。



全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，凱度洞察報告指出快煮麵在2016年創下15%的高成長率，購買金額也成長8%，顯示健康意識抬頭、消費者愈來愈注重餐飲品質，因而從健康角度切入，提供無添加、真食物料理包的四款新品。



吳雅卿分析，全家自有品牌跨足快煮麵市場後，因全台店鋪超過3100間的地利優勢，預計將可帶動相關品群成長2成。（編輯：林沂鋒）1070507