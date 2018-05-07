外資上週大賣台股201億 買超集中金控股

（中央社記者田裕斌台北7日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣201.5億元，累計今年至5月4日止，賣超達1714.34億元，除了賣超集中電子股外，上週前3大買超則是集中金控股。



截至5月4日止，外資總持股市值12兆6782.07億元，占全體上市股票市值40.35%，較4月27日增加2419.47億元。



中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，受到資金持續外流影響，新興亞洲今年來的表現備受壓抑，最明顯的就是台股，外資向來是台股的主力支撐，但今年來外資4月賣超台股近29億美元，今年來已撤資近60億美元，在台期指未平倉淨多單也下降至2萬5000口左右的低水位，顯示外資後市看法仍趨保守。



他說，由於第2季普遍為電子淡季，若外資未歸隊，台股近期表現預期仍將維持區間震盪的整理格局。



周俊宏指出，短期間市場仍有美中貿易談判的不確定性因素干擾，但蘋果(Apple)傳佳音，蘋概股可望受惠，不過外資動向仍是左右市場的主要動力，在資金動能較謹慎的當下，投資操作仍建議以具有漲價題材、財報支撐、和高殖利率個股為優先選擇。



外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為新光金3萬7236張、元大金2萬8721張、開發金2萬4965張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海5萬1608張、友達4萬8369張、華邦電2萬7068張。（編輯：林沂鋒）1070507