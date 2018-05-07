ARTC獲哈雷電磁相容認可 美國境外首例

（中央社記者田裕斌台北7日電）財團法人車輛測試研究中心(ARTC)宣布，車輛中心電磁相容(EMC)實驗室獲得美國哈雷機車原廠「環境與電磁相容領域全項之認可」，成為美國境外第一家認可實驗室。



ARTC表示，哈雷機車順應車輛電子潮流導入許多車電化裝置，為確保品質，在車輛完成開發前，各零組件皆需依循哈雷內部規範完成試驗，但是哈雷原本指定認可的實驗室全球僅有6家，且皆位於美國境內，若是境外廠商想要打入哈雷供應鏈，唯一方法就是千里迢迢地將產品送至美國檢測，時間與成本所費不貲。



ARTC車輛中心在積極與哈雷機車原廠聯繫、歷經15個月往返與技術交流，先完整建構哈雷要求的特有試驗能量，再透過實作確認以及重重技術考核，使得電磁相容(EMC)實驗室與環境測試實驗室在環境、機械、電性及電磁相容4大領域共58項項目中獲得哈雷認可，成為全球第7家，美國境外第一家的認可實驗室。



ARTC指出，取得哈雷機車原廠認證不但讓台灣廠商有更直接且高效率的認證試驗管道，也能讓亞太地區其他國家的零組件廠商享受車輛中心的技術服務，加速進入哈雷供應鏈的開發時程。



車輛中心總經理黃隆洲表示，車輛中心電磁相容實驗室15年來歷經多次升級，在軟硬體與人才方面不斷精進，不僅在美國榮獲通用(GM)、福特(Ford)、克萊斯勒(FCA)3大車廠，在英國也有Jaguar & Land Rover認可，如今再加上美國哈雷機車，再搭配車輛中心在交通部、德國 TÜV Rheinland、TÜV SÜD、西班牙IDIADA等國際認可能量，可說是業者開拓國內外市場最大的後盾。（編輯：林淑媛）1070507