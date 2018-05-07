4月出口力守雙位數成長 下半年估僅1.5%

（中央社記者邱柏勝台北7日電）4月出口年增10%，驚險保住雙位數成長。財政部表示，今年出口仍維持「穩步擴增」，但基期已高，且有美中貿易衝突的不確定因素，主計處預估今年下半年出口年增率僅剩1.5%。



受清明連假與淡季效應影響，財政部公布4月出口267.3億美元，較上月歷史高點的近300億美元下滑10.9%，但仍較去年同期增10%；累計前4月出口達1064.7億美元，年增10.5%，續創歷年同期新高紀錄，顯示出口景氣穩健上揚。



主要出口貨品中，電子零組件與傳產貨品持續扮演「雙引擎」角色，但各類貨品開始出現「兩極化」表現，其中，4月電子零組件出口85.5億美元，年增9.3億美元或12.2%，創歷年同月新高。機械4月出口22.6億美元，雖也創下歷年同月新高，但因去年基期已高，年增率僅6.7%。



此外，受國際油價及鋼價上漲等因素影響，化學品、塑橡膠及其製品，與基本金屬及其製品，出口年增率分別來到21.5%、15.9%、12.9%的高水準。另外，礦產品受基期偏低因素影響，4月出口年增幅更高達41.2%。



不過，光學器材與資通訊產品因電視面板價格走低、新手機及其零件銷售欠佳，4月出口分別減6.2%、2.3%，其中光學器材更是連3個月呈現衰退，表現最為疲弱。



在主要出口市場方面，中國大陸及香港依然「獨挑大梁」，4月出口108.6億美元，年增12.6億美元或13.1%，提高總體出口增幅達5.2個百分點，至於對日本出口17.9億美元，也創下歷年同月新高，對歐洲出口年增15.1%，成長幅度最大，但對東協及美國出口表現就較普通，年增率低於5%，主要是去年這兩地區復甦較早，基期偏高，且美國另有手機銷售不佳等因素影響。



展望今年出口表現，財政部統計處處長蔡美娜表示，根據今年4月國際貨幣基金（IMF）提出的最新展望報告，目前為止全球經濟情勢仍維持良好，預測全球經濟成長率為3.9%，創近7年最高，因此國際經濟前景仍「審慎樂觀」。



至於在國內經濟情勢方面，蔡美娜說，國內智慧製造技術提升及電競風潮蔓延，有利因素緩和今年全球智慧型手機成長進入高原期帶來的疑慮，因此今年出口維持穩步擴增的基調，並沒有太大改變，但還是要注意中美貿易衝突帶來的不確定性。



蔡美娜表示，去年5月有端午連假，工作天數少了兩天，基期較低，因此5月出口成長幅度預估在8.5%至10%左右，表現還是不錯。但下半年基期已高，且有美中貿易衝突，以及台積電下修營運展望等不確定因素在，預估出口年增率將萎縮至5%以下。主計總處預估，今年下半年出口年增率僅1.5%。（編輯：鄭雪文）1070507