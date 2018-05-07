法規鬆綁拚經濟 5月成果看300案

（中央社記者潘姿羽台北7日電）法規鬆綁是排除投資障礙的重要關鍵，行政院長賴清德更在去年10月下令部會「總動員」，以讓人民有感的鬆綁成果為目標；國發會預估，5月底前，法規鬆綁成果有望突破300案。



政府全力拚經濟，為了打造適合產業發展的環境、避免過度管制阻礙競爭力的提升，法規鬆綁勢在必行，也因此，賴清德去年10月便指示，財經相關部會須定期提出讓人民有感的鬆綁成果。



國發會參事林志憲表示，截至今年4月，各部會已提出282案鬆綁成果，考量要讓企業有感，相關部會正加速盤點產業面相關法規限制、研擬鬆綁方向，預計本月鬆綁成果達300案應無問題。



據國發會彙整現階段與產業相關的法規鬆綁成效，金管會已取消企業上市櫃獲利能力的條件限制，於今年3月31日修正相關準則，不以獲利能力，而是以符合一定市值或淨值、營業收入、營業活動現金流入等為上市櫃條件，並增加企業申請上市櫃的彈性，以吸引更多優質企業在台掛牌。



財政部也於5月初修正國有非公用財產委託經營實施要點，將委託經營契約期限最長10年放寬至20年，並調降權利金計收比率為土地公告現值4%，有助於投資人計算開發成本，增加民間投資意願，進而促進產業發展。



除了既有的282案鬆綁成果，林志憲說明，目前財經相關部會已盤點出10多案主要關於產業面的鬆綁，預計本月就會有進度、突破300大關；而國發會除了協助各部會進行法規鬆綁，去年10月也成立「新創法規調適平台」，至今接獲17項申請案、召開15場跨部會會議，共釐清及解決13項議題。



舉例來說，有新創業者擬成立設備共享平台，但無法確定營運模式是否有第三方支付或「電子支付機構管理條例」等規定的適用問題，便向國發會請求協助。



國發會因此邀請新創業者與金管會、經濟部召開協調會後，釐清平台營運模式在僅為設備轉租、提供媒合服務並收取費用、或是代收款項扣除平台服務費後再撥付給服務提供者等三種情境下，有不同的法規適用原則，讓新創業者有所依循。（編輯：楊凱翔）1070507