台塑4寶4月營收1397.56億 年增26.2%

（中央社記者潘智義台北7日電）台塑集團今天公布，4大公司台塑、南亞、台化、台塑化4月合併營收，合計新台幣1397.56億元，較3月增加0.4%，較去年同期增加26.2%。



台塑集團4大上市公司合計1至4月合併營收5571.77億元，較去年同期增加14.9%。



台塑4月合併營收195.56億元，較3月減少6.4%，較去年同期增加18.2%；台塑1至4月合併營收737.23億元，年增14.6%。南亞4月合併營收279.04億元，較3月減少4%，較去年同期增加15%。1至4月1101.24億元，年增13.6%。



台化4月合併營收331.18億元，較3月減少5.8%，較去年同期增加19.9%。1至4月合併營收1320.75億元，年增13%；台塑化4月合併營收591.78億元，較3月增加9.5%，較去年同期大增40%。1至4月合併營收2412.55億元，年增16.7%



台塑指出，由於2月適逢農曆春節，部分訂單延至3月，3月營收創歷史新高，4月產品恢復正常交運，例如液鹼及丙烯酸酯（AE）各減少1.2萬噸。



另外，今年第1季印度第2大國有銀行發生詐貸案，4月印度銀行嚴格審查放貸，市場資金緊縮，客戶取得資金不易，影響聚氯乙烯（PVC）交運量，所以4月PVC銷售量較3月減少1.5萬噸。



台塑說，由於今年農曆春節比去年晚，中國大陸勞工3月才陸續返崗，4月下游加工廠恢復正常生產，聚乙悕（PE）、聚丙烯（PP）石化庫存快速下降至70萬噸，市場購料信心增強，加上原料乙、丙烯合約價格較去年同期分別上漲16%及22%，帶動4月PE及PP售價較去年同期上漲。



南亞指出，4月化工、聚酯、塑膠產品售價都有調漲，因電子材料產品進入傳統淡季，加上部分化工產品停車定檢，以及營運天數減少1天影響，使整體營收較3月減少4%。



南亞表示，乙二醇（EG）4月營收增加，主因下游紡織聚酯纖維業進入傳統旺季，EG需求增溫，推升銷售價格較去年同期上漲41%，帶動營收成長。今年4月杜拜原油月均價較去年4月上漲30%，各項產品的市場供需狀態較去年大幅增溫。



南亞說，電子材料產品4月營收較3月減少，主因進入電子傳統淡季，營收下滑。4月塑膠產品營收較3月減少2.8億元。因客戶調節庫存，採購轉為保守，以及銷售天數減少影響，銷售量減少，營收下滑。



台灣化學纖維公司表示，4月因配合純對苯二甲酸（PTA）廠5、6月安排檢修，芳香烴（ARO）3廠5月安排定檢，PTA與對二甲苯（PX）減量銷售；麥寮聚苯乙烯（PABS）廠3月定檢結束後，苯乙烯（SM）自用量增加，及鄰二甲苯（OX）南亞提貨量減少、苯酚產銷日數少一天等因素影響。



台塑化指出，4月煉油事業營收較3月增加16.0%，因常壓蒸餾第3套設備3月1日至4月7日定檢、重油加氫脫硫第2套設備在3月1至4月7日定檢、重油媒裂第2套設備在3月1日至4月11日等單元陸續完成定檢，原油平均煉製量為每日47.9萬桶，較3月每日36.4萬桶，每日增加11.5萬桶，同步推升4月煉油產品銷售量1638.9萬桶，較3月增售221.4萬桶。



售價方面，台塑化表示，4月國際原油價格較3月每桶上漲5.6美元，帶動4月的油品每桶平均售價較3月增加2.8美元。



不過，台塑化烯烴事業4月營收較3月減少2.6%，4月乙烯月產量26.6萬噸，平均產能利用率101%，較3月平均產能利用率94%為高，3月乙烯月產量25.6萬噸，但為因應烯烴一廠6月初起定檢，提前回補庫存，造成4月烯烴產品總銷售量64.4萬噸，較3月減少2.9萬噸。（編輯：蘇志宗）1070507