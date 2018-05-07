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雙重利空夾擊 國際油價創3年半新高

發稿時間：2018/05/07 18:30

最新更新：2018/05/07 18:45

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國際油價7日來到3年半以來的高點。（中央社檔案照片）國際油價7日來到3年半以來的高點。（中央社檔案照片）

（中央社新加坡7日綜合外電報導）國際油價今天在委內瑞拉經濟危機惡化、美國將決定是否重新對伊朗祭出制裁的雙重利空夾擊下，來到3年半以來的高點。

路透社報導，格林威治時間6時50分，倫敦布倫特原油期貨上漲70美分，或0.9%，來到每桶75.57美元。盤中稍早，布倫特一度攀抵每桶75.89美元，創2014年11月以來新高。

紐約西德州中級原油期貨則上漲70美分，或1%，來到每桶70.42美元，為2014年11月以來首度漲破每桶70美元。

分析師警告，主要產油國委內瑞拉經濟危機惡化，恐進一步抑制委國石油產量和出口。

澳洲李夫金證券（Rivkin Securities）投資總監李夫金（Shannon Rivkin）表示，「對委內瑞拉經濟和石油業崩盤的憂慮日增，加上川普政府可能對伊朗實施新制裁」，推升國際油價。

委內瑞拉因對石油業的投資不足，石油產量已從2000年代初期腰斬至每日只有150萬桶。

除了委內瑞拉問題，期貨經紀商AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）說，「本週大新聞將和石油與伊朗核子協議有關」。他說，多數投資人預期川普將退出協議。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070507

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