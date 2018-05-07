/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇祈麟 陳偉殷 夏威夷 民視
> rss

公司法擬增公司治理人員 未達共識暫保留

發稿時間：2018/05/07 19:03

最新更新：2018/05/07 19:03

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北7日電）立法院經濟委員會今天審查公司法修正草案，其中針對新增得設公司治理人員條文，民進黨立委林岱樺極力反對，認為只是徒增中小企業成本，最後未達共識暫行保留。

立法院經濟委員會今天繼續審查公司法部分條文修正草案，從第172條審查至第215-3條，但其中近半數保留，包括第173-1條過半股東得自行召集股東臨時會、第177條委託書不得選罷董事、第215-1至215-3條公司治理人員等爭議條文。

民主進步黨籍立法委員高志鵬等人提案版本中，建議修改第177條，限制委託書授權範圍，不得涵蓋股東會董事、監察人選舉及罷免義案，以避免徵求委託書爭奪經營權的狀況。

對此，經濟部次長王美花說明，這項修正建議針對狀況主要會發生在公發公司，而行政院版本已將公發公司排除，適用主管機關金管會的管理規則，並已訂有多種態樣及規範，因此建議不要在公司法中加入此項限制。不過最後仍未達成共識，暫行保留。

第215-1條公司治理人員則是新增條文，王美花說明，新增這項條文主要是為提升國內中司治理，香港、新加坡等都有訂定此項規範，先前在公聽會中也有討論，主要疑慮在於中小企業可能無法負擔相關成本，因此並非強制規定，而是讓想設置公司治理人員的業者能有規範遵循。

民進黨立委林岱樺則對新增此項條文表達強烈反對，她指出，公司治理人員所需具備能力與公司現有的財務、法務人員重疊，甚至可取代總經理、監察人甚至獨立董事，新增此項條文可說是「畫蛇添足」，也造成多數中小企業的負擔。對此，王美花表示，公司治理人員與現有法務長、財務長並不互斥，只要符合主管機關規定條件，都可兼任公司治理人員。

林岱樺則認為，在國內中小企業普遍營業額跟員工人數都沒有增加的狀況下，不宜再增加中小企業成本；若公司真的有需要，本來就可以顧問等方式自由聘用所需領域的專才，且台灣產業生態不比香港、新加坡的商業模式靈活，應該多給彈性，法律不需「管太多」。

民進黨立委鄭運鵬則建議，貿然訂定可能造成雙頭馬車疑慮，可以先在中鋼等政府相關企業試行，確認實務上可行，各界也對此抱有信心後再來增訂。此項條文與高志鵬等人提案中相關的第215-2、215-3條皆暫行保留。

經委會將在10日上午就新創相關部分加開公司法修法公聽會，並在同日下午繼續審查公司法。（編輯：蘇志宗）1070507

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP