公司法擬增公司治理人員 未達共識暫保留

（中央社記者廖禹揚台北7日電）立法院經濟委員會今天審查公司法修正草案，其中針對新增得設公司治理人員條文，民進黨立委林岱樺極力反對，認為只是徒增中小企業成本，最後未達共識暫行保留。



立法院經濟委員會今天繼續審查公司法部分條文修正草案，從第172條審查至第215-3條，但其中近半數保留，包括第173-1條過半股東得自行召集股東臨時會、第177條委託書不得選罷董事、第215-1至215-3條公司治理人員等爭議條文。



民主進步黨籍立法委員高志鵬等人提案版本中，建議修改第177條，限制委託書授權範圍，不得涵蓋股東會董事、監察人選舉及罷免義案，以避免徵求委託書爭奪經營權的狀況。



對此，經濟部次長王美花說明，這項修正建議針對狀況主要會發生在公發公司，而行政院版本已將公發公司排除，適用主管機關金管會的管理規則，並已訂有多種態樣及規範，因此建議不要在公司法中加入此項限制。不過最後仍未達成共識，暫行保留。



第215-1條公司治理人員則是新增條文，王美花說明，新增這項條文主要是為提升國內中司治理，香港、新加坡等都有訂定此項規範，先前在公聽會中也有討論，主要疑慮在於中小企業可能無法負擔相關成本，因此並非強制規定，而是讓想設置公司治理人員的業者能有規範遵循。



民進黨立委林岱樺則對新增此項條文表達強烈反對，她指出，公司治理人員所需具備能力與公司現有的財務、法務人員重疊，甚至可取代總經理、監察人甚至獨立董事，新增此項條文可說是「畫蛇添足」，也造成多數中小企業的負擔。對此，王美花表示，公司治理人員與現有法務長、財務長並不互斥，只要符合主管機關規定條件，都可兼任公司治理人員。



林岱樺則認為，在國內中小企業普遍營業額跟員工人數都沒有增加的狀況下，不宜再增加中小企業成本；若公司真的有需要，本來就可以顧問等方式自由聘用所需領域的專才，且台灣產業生態不比香港、新加坡的商業模式靈活，應該多給彈性，法律不需「管太多」。



民進黨立委鄭運鵬則建議，貿然訂定可能造成雙頭馬車疑慮，可以先在中鋼等政府相關企業試行，確認實務上可行，各界也對此抱有信心後再來增訂。此項條文與高志鵬等人提案中相關的第215-2、215-3條皆暫行保留。



經委會將在10日上午就新創相關部分加開公司法修法公聽會，並在同日下午繼續審查公司法。（編輯：蘇志宗）1070507