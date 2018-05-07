長華科4月營收攀次高 併SHAP效應現

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）導線架廠長華科併購SHAP效應持續，自結4月合併營收新台幣8.31億元，創歷史單月次高。長華科深耕車用電子導線架和基板產品，今年續看好併購SHAP效應。



長華科自結4月合併營收8.31億元，較3月8.15億元成長2%，比去年同期6.38億元成長30.2%。法人表示，長華科4月營收來到歷年同期次高。



長華科自結今年前4月合併營收32.18億元，較去年同期10.8億元大增198%。



長華科去年3月完成SHAP（SH Asia Pacific Pte.Ltd.）股權交割案，去年第3季開始100%持有SHAP股權，間接掌握SHAP控股旗下子公司包括台灣住礦、中國蘇州住礦、馬來西亞住礦、成都住礦電子及成都住礦精密等相關導線架（leadframe）製造。



展望未來營運，長華科看好未來車用電子產值規模，深耕車用電子、擴充QFN封裝產能、推廣Pre-Mold技術、開發Wettable Flank QFN基板、跨足其他應用蝕刻元件、評估同業購併，看好未來高階QFN導線架封裝前景。



展望今年，長華科持續看好併購SHAP效應持續顯現，今年QFN封裝看好成長率兩位數百分點趨勢，預估Pre-Mold技術封裝占比約15%到20%。（編輯：張良知）1070507