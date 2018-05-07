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白天悶熱 用電量再創今年新高

發稿時間：2018/05/07 19:39

最新更新：2018/05/07 19:39

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（中央社記者廖禹揚台北7日電）全台各地今天天氣悶熱，氣溫皆超過30度，用電量跟著再創今年新高，達到3276.2萬瓩，也是歷年5月用電量第7高，備轉容量率5.51%，亮供電警戒橘燈。

中央氣象局觀測，西半部今天上午氣溫超過30度，北部達33、34度，台東大武更是因鋒面前的焚風效應，氣溫飆升至攝氏37度，創下今年以來台灣最高溫。

台電表示，全台用電量今天下午4時3分達到3276.2萬瓩，也刷新今年用電量新高，名列歷年5月用電量第7，備轉容量率5.51%。

台電發言人徐造華表示，今天受氣溫影響，尖峰用電量較預估值高，但明天受鋒面影響，預估氣溫將再下降，用電量應較今天少，估為用電吃緊黃燈。

此外，協和電廠4號機今天中午發生冷卻水洩漏狀況，約影響1.5%供電量，目前正在檢修中，歸隊時程未定。

歷年5月用電量排名依序為2016年5月31日3442.5萬瓩、2016年5月30日3408.1萬瓩、2016年5月27日3312.4萬瓩、2017年5月24日3303.5萬瓩、2017年5月11日3301.1萬瓩、2017年5月12日3280.6萬瓩、2018年5月7日3276.2萬瓩、2017年5月23日3271.9萬瓩、2017年5月31日3267.7萬瓩、2017年5月10日3263.3萬瓩。（編輯：林淑媛）1070507

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