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神腦啟動新零售戰局 年底前招商3000家

發稿時間：2018/05/07 19:48

最新更新：2018/05/07 19:48

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）神腦國際集團總裁林保雍表示，將藉由神腦約500家門市及200萬會員優勢，結合線上打造全通路模式的新零售，跨入網路行銷零售點（Online to Retail，O2R），年底前招商3000家。

「不積極轉型改變，為員工創造更多新的工作機會，那就只能等死！」面對現今線上購物、人工智慧及機器人潮流世代下，林保雍有著深刻的體認及危機感。

林保雍說，「每天來客都是近親繁殖，那麼多新的客戶門號，代理商沒有提供新的價值，最後就是被淘汰」。

他很清楚身為代理商，純人力的工作很快就會被電腦及機器人取代，制式化的作業流程很容易被一個法令的改變完全取代掉，「哪天NCC宣布可以在線上申辦門號，我的員工可能就沒工作了」。

有感於台灣手機市場成長動能趨緩，神腦2年前就積極轉型。林保雍表示，神腦擁有200多萬個會員、約500個門市，門市員工約有2000多位，未來店面會轉型為數位門市，並開創新的商業模式，強化「體驗區」，串連智慧家庭、辦公室及行動三大主軸需求模擬為主，銷售也逐步會轉向線上銷售，節省掉物流及門市人力，希望在年底前推出第一家示範店。

林保雍表示，商業環境持續在改變，神腦近20至30年來都以電信為主軸，未來走向5G、AI的世代，神腦必須發展新型態門市及新的商業模式，神腦要建立虛實整合平台，從金流到物流提供全通路服務，廣納各領域的商家，甚至個人網紅、社群、部落客、保險業務員，打造一個「免費」的共享的平台，讓這些零售點可以很容易藉此平台擴大銷售品項，但不需負擔備貨庫存、倉儲物流等成本壓力。

林保雍表示，神腦已積極整合各項品牌廠，主打無費上架，目前神腦線上銷售品項已約3萬種，隨著架構逐漸成型，接下來將積極招商，擴大營運據點，年底前預計招商3000家。集合大家的流量讓競爭優勢擴大，增加與大廠合作的特別優惠及獨賣商品的機會。

他舉例，例如自行車店，有固定的來客人流，在銷售自行車之外，還可以為客戶提供更多週邊產品、穿戴裝置或其他健康管理相關產品；麵包店則可以增加健康食品的銷售。

負責轉型計畫執行的神腦營運長單紹棣補充，回歸到消費者立場，創造消費者最有利的服務平台是神腦的精神主軸，為了與一般電商做出區隔，神腦將會打造成全通路會員，讓消費者可在實體及線上自由運作、轉換。

單紹棣舉例，現在很多電商跟實體通路間的折價券及點數是分開計算的，神腦平台會是線上線下都可以使用，點數累積也是互通的。

林保雍強調，5G世代，未來神腦要如何服務消費者，是未來3至5年的重要轉型關鍵，也是現階段最重要的課題。（編輯：張良知）1070507

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