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台塑：石化產品價揚 第2季營收看增

發稿時間：2018/05/07 20:48

最新更新：2018/05/07 20:48

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（中央社記者潘智義台北7日電）台塑公司董事長林健男今天表示，第2季營收可望較第1季成長，石化產品價格高於第1季。

林健男在業績發表會指出，因第2季進入歲修，有11家聚乙烯（PE）工廠歲修，影響乙烯約79萬噸產能，但價格維持高檔，並維持減產至2019年。

他說，美國總統川普可能再製裁伊朗，帶動布蘭特原油上漲，是必須留意可能影響產業的因素。

台塑石化總經理曹明直言，布蘭特原油每桶漲至75美元，又回到74美元，在高檔盤旋，沙烏地阿拉伯因自身貿易赤字，竟喊出每桶油價將漲至80美元100美元，就像是外資券商當年在油價100多美元時，喊出上看200美元一樣，都是喊出來的。

曹明說，近期油價還是要看5月12日美國對伊朗制裁的結果，若美對伊朗加重處分，每天影響約50萬桶原油輸出。

展望第2季，林健男認為，進入塑化傳統旺季，中國大陸今年起禁止壓克力廢料進口，板材廠被迫採用甲基丙烯酸甲酯（MMA）新料；中國大陸並在3月1日調高日韓MMA反傾銷稅，帶動MMA行情持續轉強。

他評估，第2季液鹼價格持續上漲、聚乙烯價格穩定、正丁醇（NBA）價格後市看漲、丙烯腈（AN）市場供應偏緊，行情持續看漲。

他表示，4月25日中國人民銀行調降存款準備率1個百分點，形同釋出人民幣1.5兆元（新台幣7.04兆元），可紓解美中貿易戰對中國的衝擊。

南亞董事長吳嘉昭評估，第2季營收可續好轉，南亞5月營收略為成長，第2季工作天數正常，但因部分工廠停車定檢，所以第2季營收與第1季差不多。

吳嘉昭說，銅箔基板有大量需求，客戶庫存降低很多，促使電子材料業務在6月增溫；化工產品方面，乙二醇需求不錯，3月報價每噸約950美元，4月已達每噸1000美元以上，目前在每噸1000至1020美元盤旋。

聚酯產品方面，他指出，乙二醇價格4月較3月上漲，5月價格持平，目前在每噸1000至1020美元（約新台幣2萬9865.13元至3萬462.43元）盤旋；5月乙烯價格持平或修正。

台灣化學纖維副董事長洪福源指出，第2季營運與第1季差不多，5月合併營收較4月減少，主因工廠定檢，聚碳酸酯（PC）產業正旺，每噸1千美元（約新台幣2萬9865.13元）看的到；苯乙烯（SM）價格近1400美元（新台幣4萬1811.18元）。

他說，PC過去往上走之後回跌，現在價格又走穩，是能創造利潤的產品；純對苯二甲酸（PTA）突破800美元（約新台幣2萬3888.29元），主因原料推升，就看下游廠商能否同步吸收。（編輯：鄭雪文）1070507

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