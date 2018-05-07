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外資賣不停 台股多頭有待三王重整旗鼓

發稿時間：2018/05/07 21:48

最新更新：2018/05/07 21:48

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）台股權值股近期淪為外資提款機，連續第二週大賣，台股指數持續在年線上下擺盪，適逢產業淡季，台股三王能否扛起多頭大旗，備受考驗，外資賣超何時停止為重要關鍵。

外資連續第二周全面賣超亞股，尤以對台灣賣超近7.4億美元賣超最多，其次為泰國的3.5億美元，今年以來，台股承受最大壓力，累計賣超約59.6億美元，幾乎將去年買超的61.1億美元全數吐出。

儘管台股今天在股王大立光強勢漲停領軍下，台積電、鴻海同步收紅，大盤指數一度大漲逾百點，尾盤收漲75.54點，但外資今天仍繼續賣超24.97億元。

外資已連11個交易日賣超台股，賣超金額達新台幣772億元，累積龐大的資金匯出壓力。午盤後美元反彈，導致新台幣升轉貶，以29.763元兌1美元作收，貶值4.7分，創今年新低。

今天外資買賣超，三王中除了大立光轉為買超235張外，台積電及鴻海則持續站在賣方。賣超台積電7614張，已是連續第10天賣超；賣超鴻海4719張，更是連續第29天賣超，外資持股從今年初的49.29%一路降至44.58%。投信及自營商持股也持續下降，融資則逆勢增加約5萬張，鴻海股價此波大修正，散戶成了最大輸家。

外資把台股當提款機從鴻海、大立光一路延燒到台積電，在台股站上萬點行情將滿周年之際，財信傳媒董事長謝金河提出示警，擔憂外資持續大規模賣超台積電，將不利台股支撐萬點。

台股三王今天在大立光第2季展望優於預期，股價飆上漲停，重回4000元大關帶動下，帶動近來弱勢的鴻海及台積電均止跌反彈，但外資對台積電及鴻海的賣壓仍未見停歇。

法人表示，整體來看，台股年線（10603點）目前仍是多空雙方的激戰區，除了廠商營收及財報等基本面外，外資動向仍是影響指數的關鍵，在新台幣轉強前，操作上仍應避免追高。股王今天強勢攻上漲停站回4000元大關，重掌多頭大旗為台股增添不少信心，台股三王能否同步回穩重啟動能將牽動台股第2季走勢。（編輯：鄭雪文）1070507

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