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傳歐盟考慮接受配額 化解美國關稅威脅

發稿時間：2018/05/07 22:29

最新更新：2018/05/07 22:29

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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）官員表示，一旦美國總統川普對輸美鋼鋁祭出限制，布魯塞爾考慮容忍輸美配額的選項，避免大西洋兩岸爆發貿易戰。

彭博報導，要求匿名的歐盟官員表示，歐盟對這類協議的條件將是美國對從歐盟28國進口鋼鋁的限制，不低於歐盟2017年對美國出口的數量。歐盟去年對美國鋼鋁出貨總價值達64億歐元（76億美元）。

根據一名官員表示，歐盟仍將保留尋求仲裁的權利，以及符合世界貿易組織（WTO）規定的可能報復行動。但溫和的反應可以替歐盟爭取時間到11月，屆時美國將舉行期中選舉，華府的政治考量可能會有變化。

這名官員表示，歐盟主管貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）近來已和美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）通過7次電話，依然不清楚白宮的動機為何。

2位未具名官員表示，歐盟國家代表4日在布魯塞爾舉行的會議上未作出任何決定，不排除在臨近鋼鋁關稅暫時豁免的最後期限6月1日前夕，達成配額協議的可能性。由於會談屬機密，官員要求匿名。

歐盟可能願意容忍鋼鋁配額，凸顯歐盟內部的政治壓力，把短期經濟利益置於政策原則之上。依照WTO規定，一般是不容許貿易配額限制，唯有在成員國提出申訴後，才能予以實施。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070507

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