委內瑞拉年通膨13779% 全球最嚴重

（中央社卡拉卡斯7日綜合外電報導）委內瑞拉在野黨率領的國民議會今天公布的研究發現，委內瑞拉過去一年通貨膨脹率飆升13779%。



法新社報導，這個數字證實其他的估計數據，顯示委內瑞拉目前為止是全球通膨率最高的國家。



儘管這個南美洲國家石油蘊藏量居全球之冠，仍出現部分債務違約，且糧食和藥物嚴重短缺。



委內瑞拉外匯存底減少，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府不斷印鈔，委內瑞拉貨幣玻利瓦（bolivar）變得幾乎一文不值。



國民議會（National Assembly）財政經濟發展委員會（Finances and Economic Development Commission）報告說：「與去年同期相比，今年4月通膨年增率13779%。」



國際貨幣基金（IMF）預料委內瑞拉今年通膨率將破13800%。



委員會主席古茲曼（Rafael Guzman）在記者會上說：「我們是全世界惡性通膨最嚴重的國家。我們需要新的財政和匯率政策來穩定貨幣。」



委內瑞拉政府去年停止提供官方通膨數據後，國民議會就開始公布通膨率。馬杜洛堅稱委內瑞拉是保守派在野黨和美國等外部強權發動「經濟戰」的受害者，目的是推翻他。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070508