宏達電首季靠Google大賺 關注何時重振本業

首季本業仍未轉盈，不能算是迎來春燕，各界關注宏達電的智慧機與VR新事業，何時才能重新發動獲利引擎？（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北8日電）宏達電首季靠Google銀彈挹注業外進帳，每股大賺25.7元，終結連11季虧損，但本業仍未轉盈的宏達電，不能算是迎來春燕，各界關注，智慧機與VR新事業何時才能重新發動獲利引擎？



宏達電昨日公布首季合併財報，在宏達電與Google合作協議，出售Pixel團隊與專利銀彈挹注下，業外進帳共316億元，稅後淨利211億元，每股稅後盈餘25.7元，終結11季虧損，法人樂觀預估，全年度也有望順利轉盈，擺脫連3年虧損局面。



但宏達電首季營收新台幣88億元，季減44.19%，年減39.52%，毛利率為負3.1%，營業淨損52億元，營業利益率負58.9%，本業營運仍未見起色，不能算是迎來春燕。



對比過去宏達電極盛時期一年賺逾7個股本的榮景，宏達電受限智慧機市場競爭激烈，加上虛擬實境（VR）尚未顯著貢獻，本業深陷虧損泥淖，去年全年每股更大虧20.58元，創上市以來最大幅度，昔日千元股價的股王，如今股價已不到60元。



宏達電今年以來陸續優化各事業業務團隊及管銷流程，同時扁平化組織，各區域由單一總經理兼管，力求整合集團資源，並一致化整體策略。



智慧機市場已成紅海，宏達電採取精兵策略應戰，今年新機產品數將更為減少，反映在月營收已連3個月不滿30億元大關，市場靜待旗艦機U12+救援，注入新的動能活水。



然而，「智慧機的未來要做什麼？」也成為宏達電後續將考慮的一大議題，面對潮流轉變、中國大陸品牌的崛起，宏達電決定和Google達成合作協議，出售Pixel代工部門，HTC品牌雖然持續存在，但宏達電未來發展重心無疑將更聚焦VR事業，並在5G、AI時代尋求智慧機再起的契機。



宏達電近年切入VR事業，盼注入新力道，成為支撐營運的第二隻腳，近年積極串起VR生態鏈，攜手全球各領域龍頭廠商投入，橫跨影視娛樂、醫療、教育、零售、運動、汽車運輸、藝術等產業，除了在消費市場名列前茅，商用合作案例也持續開花結果，但目前VR營收與獲利貢獻仍不足以彌補手機業務虧損，何時才能發動獲利引擎，也是各界關注焦點。（編輯：張均懋）1070508