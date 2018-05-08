台股重拾漲勢 台積電領軍

（中央社記者韓婷婷台北8日電）蘋果(Apple)股價再創近期新高，帶動蘋概股今天持續向上攻堅，其中尤以台積電表現最為凸出，台股三王力撐紅盤，帶動台股站回年線10606點之上，漲幅居亞股之冠。



截至10時30分，加權股價指數上漲65.30點、為10670.21點，成交值新台幣654.76億元。



在台積電登高一呼下，鴻海、大立光、可成、TPK-KY奮力向上，分析師預估，今天量能有機會挑戰1500億元，創4月25日以來新大量。



分析師表示，台股今天在國際股市激勵下開高走高，電子、金融權值股均有表現，砷化鎵三雄今天重返攻擊態勢，全新率先攻抵漲停價102.5元，帶動穩懋、宏捷科加入反攻部隊。矽晶圓也重回主流，環球晶重登500元大關。



昨天強勢的被動元件雖龍頭國巨4月營收繳出優於預期的成績，但因華新科遭分盤交易降溫，類股在漲多後稍見壓回整理，僅剩信昌電硬挺。



法人認為，台股連續3個交易日反彈，遭遇前波高點10683點反壓，一旦突破可望形成短線W底，台股三王只要不再破底，台股就有機會見到支撐反彈，不過外資賣壓仍未宣告結束前，仍將影響後續反彈力道。



法人指出，近期進入上市櫃公司4月營收及第一季財報密集公布期，由於新台幣匯率第一季升值2%，仍須小心電子股可能出現的匯損，基本面強勁的個股仍將是資金青睞的標的。（編輯：張均懋）1070508