核廢料場址納直轄市 台電：沒特定對象

（中央社記者陳政偉台北8日電）原能會修法擬將直轄市納核廢料終極貯存場地評估範圍，各界關注是否為新北市量身訂做。台電表示，修規範沒特定立場、對象，只是擴大選址範圍，解決過去選址時候面臨到的困難。



原能會在5月1日公告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」，目前正廣納各界意見中。草案內把直轄市納入選址作業範圍，並把處置設施場址回饋金由新台幣50億元，提高到100億元。



台電董事長楊偉甫今天出席活動時受訪表示，原能會修改規範主要目的是希望更多地方政府，包括直轄市在內，未來選址時能夠來參加。



楊偉甫強調，修改規範沒有特定立場、特定對象，只是擴大範圍，解決過去選址時候面臨到的困難，這次修法也希望得到大家重視。



外界關注核廢料草案是否為新北市量身訂做，楊偉甫說，不只是新北市是直轄市，而是根據地質調查的結果，如果適合的地方，如果大家得到共識，事實上都可以作為選址的考慮對象。



因為核一核二廠都在新北市，外界也質疑新北是否成為核廢料可能最終場址處理地。對此，楊偉甫則指出，這必須經過在地居民同意、地方政府支持才會有這樣的決定，是必要的程序。並不是說，修改這樣的規定就表示新北市是核廢料處理場址，沒有這樣的疑慮。（編輯：黃國倫）1070508