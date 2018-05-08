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核二2號機再轉審查 台電：今天送出報告

發稿時間：2018/05/08 12:14

最新更新：2018/05/08 12:14

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（中央社記者陳政偉台北8日電）行政院原子能委員會審查核二廠2號機再轉案已近1個月，仍在等待台電書面答覆；台電董事長楊偉甫表示，今天就會把報告送到原能會，期望最短時間內儘早完成核二2號機再轉。

核二2號機再轉後，3月28日下午1時25分跳機，台電依規定通報原能會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二2號機才可重新併聯發電。

台電4月9日向原能會提再轉申請，原能會7日表示，審查小組仍有不少問題待台電釐清，要求台電以書面答覆，釐清問題，但還沒收到台電答覆。

台電董事長楊偉甫受訪表示，已收到原能會要求提出報告的公文，今天就會把報告送到原能會，經原能會專案小組審查後就會進入下一步處置，非常期待能在最短時間內得到原能會專家學者認同，儘早完成核二2號機再轉。

時序將進入夏季用電高峰，外界關注缺電問題，楊偉甫說，正竭盡一切力量，即使面臨這麼大挑戰，台電有信心度過今年供電吃緊的挑戰，但仍需大家共同努力，不只供給端部分，還有用戶端部分須共同努力。

據台電官網對未來的供電預測，預估6月中、下旬備轉容量率將在6%上下，外界關注核二2號機能否在6月中、下旬前回歸。

楊偉甫表示，這是期待的目標，還是希望審查過程非常順利。

楊偉甫說，今年備轉容量率本來就預估5%到6%，但台電會努力超過6%，讓穩定度更高，且今年上半年度大修的發電機組將陸續回歸，今年夏天盡量維持6%以上。（編輯：李明宗）1070508

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