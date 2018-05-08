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台電大樓獲綠建築白金認證 與台北101並列

發稿時間：2018/05/08 13:22

最新更新：2018/05/08 13:42

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台電大樓獲美國綠建築LEED最高白金認證，台電董事長楊偉甫（右）8日出席授獎典禮獲頒獎牌。中央社記者張皓安攝　107年5月8日台電大樓獲美國綠建築LEED最高白金認證，台電董事長楊偉甫（右）8日出席授獎典禮獲頒獎牌。中央社記者張皓安攝　107年5月8日

（中央社記者陳政偉台北8日電）台電大樓屋齡36年今天獲美國綠建築協會頒發最高級別的白金認證，是全國首個公部門建築獲此認證，過去僅台北101、台積電、台達電與華碩獲得，勝過紐約帝國大廈的黃金級認證。

美國綠建築協會（U.S. Green Building Council）總裁兼執行長拉馬努詹（Mahesh Ramanujam）特地來台頒發美國綠建築認證LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）中，建築改造最高等級的白金級認證給台電。

拉馬努詹表示，台電大樓綠建築改造計畫獲白金認證，改變並超越對既有建築的認知與想像。

台電大樓於1982年完工，共27層樓，114公尺的樓高是當時全台第一棟超過100公尺高的建築，2015年起推動改造為綠建築，2016年完成。台電董事長楊偉甫從拉馬努詹手上接下獎牌，宣告台電大樓以36歲老建物之姿，獲得美國綠建築認證LEED最高等級白金級認證。

楊偉甫表示，透過智慧節能系統，台電大樓1年就可節電超過160萬度、節水近4000噸，若老建築全面成為綠建築，省下電力相當可觀，可說是座虛擬電廠。

楊偉甫說，台電積極努力把台電老舊建物朝綠建築標準改善，今天獲得大獎代表台電過去的努力達到一定成果，因為目前處於能源轉型、供電緊澀，如何竭盡努力供給、需求端節能減碳很重要。

36年的台電大樓結合新智慧節能，一年可節電起過160萬度，節水近4千噸，獲得美國綠建築LEED白金級認證。中央社記者張皓安攝 107年5月8日36年的台電大樓結合新智慧節能，一年可節電起過160萬度，節水近4千噸，獲得美國綠建築LEED白金級認證。中央社記者張皓安攝 107年5月8日

他指出，台灣已得到國際級綠建築認證標章的單位、建物很多，但本身是老建築的還非常少，台電算是領頭羊，未來將會這項目標繼續努力。

台電也說，這次獲獎除台電大樓，位於屏東恆春的南部展示館，每年以太陽能發電超過6萬度，搭配空調與照明系統改造後獲LEED黃金級與台灣綠建築標章EEWH最高鑽石級認證，而台電台中區處則獲EEWH黃金級認證。

據台電提供的資料，截至5月7日止，全世界共10955棟既有建物申請，僅約4%、445棟獲白金級認證。台電除是全國第一個公部門建築獲白金認證，其餘也僅有台北101、台積電、台達電與華碩獲得，而美國紐約帝國大廈也才拿到次高的黃金級認證。

台電說明，LEED綠建築認證須同時評比能源、用水效率、室內環境品質、材料與資源及永續基地等五大類，依不同達成度分為認證級、銀級、黃金級、白金級四等級。（編輯：陳永昌）1070508

台電推行節能綠改造，36年的台電大樓結合新智慧節能，一年可節電起過160萬度，節水近4千噸，獲得美國綠建築LEED白金級認證。中央社記者張皓安攝 107年5月8日台電推行節能綠改造，36年的台電大樓結合新智慧節能，一年可節電起過160萬度，節水近4千噸，獲得美國綠建築LEED白金級認證。中央社記者張皓安攝 107年5月8日
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