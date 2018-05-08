半導體產業聚落成形 三井集團高雄設廠

（中央社記記者程啟峰高雄8日電）日商三井化學集團旗下台灣東喜璐機能膜公司高雄工廠一期新建工程今天動土，斥資新台幣17億元，明年9月啟用，將生產半導體製程用膠帶，讓高雄半導體產業聚落儼然成形。



三井化學東CELLO株式會社子公司台灣東喜璐機能膜公司高雄工廠一期新建工程上午在在南科高雄園區舉行動土典禮，經濟部政務次長曾文生、高雄市副市長史哲、科技部南部科學工業園區管理局長林威呈與業者等人到場持鏟動土，預祝業者建廠順利、業績長紅。



史哲表示，市府去年初得知三井化學集團有找地設廠需求時，即主動聯繫並3次陪同業者現勘高雄可投資用地，感謝業者肯定高雄投資環境，讓這個投資案順利落腳高雄，期盼日本三井化學集團未來能引入更多旗下最新技術與產品到高雄，讓高雄半導體產業聚落發展更完善。



史哲又說，這是三井化學集團首次將半導體製程用膠帶－ICROSTM膠帶在海外設置的第一個生產據點，預計投資生產設備17億元，明年9月開始生產。高市半導體產業聚落儼然成形，因應南科高雄園區飽和，市府正積極爭取第二園區設置於橋頭新市鎮。



高市經發局指出，高雄已有完整的光電半導體產業聚落，從2006年至今，國內外廠商已投資近5000億元，高雄半導體上中下游產業聚落已然成形，高雄正從生產基地轉型為研發基地。（編輯：方沛清）1070508