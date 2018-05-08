南韓電力公司提案 在北韓興建發電廠

（中央社記者姜遠珍首爾8日電）南北韓高峰會談後，各界期待兩韓重啟經濟領域合作，最近南韓一家電力公司提案，希望在北韓興建風力、火力發電廠。



對此，南韓政府表示，只有先解決北韓非核化和制裁問題，才能考慮具體經濟合作方案。



南韓聯合新聞通訊社指出，根據韓國東西發電公司今天向執政黨共同民主黨國會議員提交的方案，希望在北韓分階段建立風力、太陽能、火力發電廠。



根據方案，因建設風力、太陽能發電廠所需時間（3年）較火力發電廠（6-8年）短，公司計劃先建立風力、太陽能發電廠後，再建立火力發電廠。



報導指出，根據方案，若在北韓建立23百萬瓦（MW）風力發電廠，發電量可供7.5萬名北韓居民使用。風力發電廠建成後，再在南北韓邊境地區建立「和平發電廠」，使用天然氣和液化石油氣等綜合火力發電，主要供應給北韓產業設施使用。



韓國東西發電公司計劃最後在北韓建立2座300MW火力發電廠或2座500MW煤電廠，承擔北韓8%的發電任務，有望選址海州市、元山市和金策市。



報導稱，但東西發電尚未就此與南韓政府協商，政府方面認為，在非核化問題尚未解決的情況下，目前討論上述問題為時尚早。



南韓產業通商資源部相關人士表示，政府還沒考慮過在北韓建立發電廠，也沒有從東西發電公司接到相關報告。（編輯：紀錦玲）1070508