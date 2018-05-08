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台積電大漲 台股蓄勢挑戰10700點

發稿時間：2018/05/08 13:57

最新更新：2018/05/08 14:20

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台股8日在台積電登高一呼下，指數開高走高，加上鴻海加入多頭陣營，帶動指數拉出連續第3天反彈紅棒，進逼10700點整數關卡。（中央社檔案照片）台股8日在台積電登高一呼下，指數開高走高，加上鴻海加入多頭陣營，帶動指數拉出連續第3天反彈紅棒，進逼10700點整數關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北8日電）台股今天在台積電登高一呼下，指數開高走高，加上鴻海加入多頭陣營，帶動指數拉出連續第3天反彈紅棒，進逼10700點整數關卡。

加權股價指數終場上漲86.47點、漲幅0.82%、收在10691.38點、成交值新台幣95.2億元，量能略有增溫，創4月27日以來新大量，台積電盤中大漲2%功不可沒，鴻海漲逾1%，華碩、台達電、聯發科、群創等電子權值股也紛紛表態。

分析師表示，蘋概股重回資金青睞焦點，台積電、大立光、鴻海輪番表現，加上矽晶圓、被動元件、節能概念股輪敲邊鼓，指數3個交易日強彈近200點，年線10606點保衛戰暫由多方勝出，若國際股市多頭氣氛仍濃，台股有機會持續反彈力道，半年線10776點及季線10808點將遭遇較大壓力。

法人指出，台股短線多頭氣盛，不過由於外資態度相對偏空，在反彈過程中依舊埋有變數，觀察重點除了美元指數是否續強拖累新台幣匯率貶值外，上市櫃公司第1季財報是否蒙受匯損及4月營收表現也是個股表現的重點。

法人認為，短線在年線支撐力道獲得確認下，台股依舊在上有壓、下有撐的區間震盪格局中，若要突破上檔壓力，必須引進奧援，外資何時在現貨市場轉賣為買，也是市場氣氛轉換的關鍵。（編輯：林孟汝）1070508

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