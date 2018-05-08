商店街宣布私有化 擬邀策略性股東加入

（中央社記者吳家豪台北8日電）商店街今天意外宣布申請終止上櫃，董事長詹宏志表示，商店街業務起了重大變化，不希望受到上市櫃公司的限制，未來將邀請策略性股東加入，以追求長期更大的利益與價值。



電商業者商店街董事會今天決議通過股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行案，集團母公司網路家庭看好商店街未來的發展潛力，已承諾以每股新台幣44元價格，收購商店街所有流通在外的股票。



詹宏志召開重大訊息說明會表示，商店街去年開始推廣個人賣場業務，經過一年時間，目前單月超商取貨件次超過1100萬次，已是台灣行動電商的第一名，這對創業型的市場來說，是一個非常好的消息。



詹宏志說，商店街原來業務起了重大變化，新生業務超越了原來的業務，為了追求快速發展，商店街不希望受到上市櫃公司的限制，未來將調整資本結構，邀請策略性股東加入，以追求長期更大的利益與價值；他相信只要子公司發揮更大的價值，母公司也會受惠。



詹宏志強調，全世界的電商模式都是先爭取行為，也就是先爭取使用者，再爭取營收與獲利，台灣也不例外；商店街從商家網路開店模式起家，一路成長到2011年才公開發行，由於原來的開店業務穩定，現在重新追求個人賣場的發展，他看好個人賣場屬於智慧型交易平台，是在手機上的大型市集，有更廣大的前景，希望在過程中給商店街更大的業務場景與價值場景。



詹宏志認為，主動申請終止公開發行，是現階段對商店街最有利的方法，希望回到能專注在發展與成長的企業狀態，未來在發展架構成熟時，也會盡量想辦法讓商店街更快回到資本市場。（編輯：趙蔚蘭）1070508