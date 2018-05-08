中美貿易戰續集 陸加強查驗美蘋果和原木

（中央社台北8日電）中美於北京的貿易談判剛落幕，中國國務院副總理劉鶴下週就將赴美繼續磋商，但雙方貿易戰並未停歇。中國海關總署7日發布警示通報，要求加強查驗美國進口蘋果及原木。



中國海關總署7日在官網發布的警示通報指出，近期，上海、深圳、青島、廈門等海關在進口美國蘋果和原木中截獲檢疫性有害生物。為防止有害生物傳入，按照相關規定，這些不合格產品以退運處理。



警示通報列出檢出的有害生物包括：蘋果牛眼果腐病菌（Neofabraea perennans）、蘋果星裂殼孢果腐病菌（Phacidiopycnis washingtonensis）、蘋果球殼孢腐爛病菌（Sphaeropsis pyriputrescens）及南部松齒小蠹（Ips grandicollis）和象甲科（Curculionidae, spp.）、天牛亞科（Cerambycinae, spp.）幼蟲。



警示通報指出，前3項是蘋果重要的檢疫性真菌病害，南部松齒小蠹、象甲、天牛危害許多林業植物。這些有害生物多數在中國無分布，一旦傳入，將對中國農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。



這項警示通報要求，加強對進口美國蘋果、原木的現場查驗。在實驗室檢測期間，相關貨物不得放行。一旦確認為檢疫性有害生物，且情況嚴重者，應依法退運或銷毀。（編輯：馮昭/邱國強）1070508