/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 星宇航空 大谷翔平 蘇祈麟 陳偉殷
> rss

創新科技衝擊 德勤提3面向重塑監理制度

發稿時間：2018/05/08 16:23

最新更新：2018/05/08 16:23

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北8日電）創新科技重塑產業疆界，也衝擊現有法律框架，對政府的產業監理形成挑戰。德勤商務法律事務所建議，可由「基礎建設法規、身分識別及交易有效性、立法保障」3面向重新思考監理制度。

德勤商務法律事務所今天舉辦「德勤商務法律論壇：法律新興議題實務解析」研討會，邀集產官學界人士共同探討洗錢防制實務、科技創新世代監管重點，以及大法庭新制對稅務救濟的影響。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞指出，洗錢防制新法去年上路，展現台灣打擊經濟犯罪及洗錢犯罪的決心，日前行政院也公布首部「國家洗錢及資恐風險評估」報告，未來各大金融機構應加強評估風險因子，提出產品風險因應之道，並根據產業風險結果，設計加權指標等措施。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘表示，面對國內外法令發展日趨嚴格，以及新型態商業模式對產業和法規制度的衝擊，企業須由上而下深化法令遵循觀念，因應變化加速法遵腳步，才能深化公司治理及企業社會責任文化。

然而，隨著商品、市場、競爭者界線難以界定，傳統證交法、公平法、金融法規是否足以適用或應另訂新法，已成政府及業者的一大挑戰。對此，德勤商務法律事務所資深律師陳盈蓁建議，可由「基礎建設法規、身分識別及交易有效性、立法保障」3大面向，重新思考監理制度。

陳盈蓁說，所謂基礎建設法規，指的是法規必須與時俱進、配合當前產業需求進行修正；而創新科技應用雖能降低成本，但適法性、稅負、反洗錢與資訊安全等疑慮，也逐漸浮出檯面，因此政府監理時，需要求業者確保客戶身分識別及交易有效性。

最後，陳盈蓁表示，區塊鏈等創新科技雖逐步被應用於金融業，但現行系統缺乏中心化認證、詐騙風險日益升高。雖有業者積極推動自律組織、制定自律規範，但政府若能明確立法建立標準，也將更能保障民眾權益。（編輯：李信寬）1070508

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP