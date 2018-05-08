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施振榮評獨董爭議 用程序問題杯葛最糟糕

發稿時間：2018/05/08 16:26

最新更新：2018/05/08 17:05

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智榮基金會董事長施振榮8日表示，對於大學教授兼任上市櫃公司獨立董事，若要用程序問題杯葛，讓事情不能運作，是民主政治中最糟糕的。他認為，雖然程序問題要講究，事後在規章上的檢討也有必要。（中央社檔案照片）智榮基金會董事長施振榮8日表示，對於大學教授兼任上市櫃公司獨立董事，若要用程序問題杯葛，讓事情不能運作，是民主政治中最糟糕的。他認為，雖然程序問題要講究，事後在規章上的檢討也有必要。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北8日電）智榮基金會董事長施振榮今天表示，對於大學教授兼任上市櫃公司獨立董事，若要用程序問題杯葛，讓事情不能運作，是民主政治中最糟糕的。

施振榮今天出席新版公司治理藍圖高峰論壇時表示，雖然程序問題要講究，事後在規章上的檢討也有其必要，但若機制的立意是對的，就算在程序上發現有時間上的落差，這也是主管機關開放監理沙盒的意義所在。

施振榮說，很多狀況在訂定規則時並沒有想到，用當時的規章或事後的規章解釋當時的狀況是有問題的。

施振榮指出，在公司治理的實務上，為了掌握時效及彈性，也常有事後追認的作法，舉例而言，若有購併、簽約的需求，董事會會先授權董事長進行，等到有一定共識及進度時，再到董事會報告，當然董事長也應該為此負起責任。

施振榮說，上市櫃公司聘任大學教授擔任獨董，原本是要共創價值，不但可以借重教授的專長，也能增加教授的實務經驗，對學校而言，也能因為回饋金而有實質的收入。

施振榮表示，公司治理的源頭，其實來自於「即使100%擁有公司的股權，公司也不是我一個人的」概念，也因此在董事會中不應該是董事長一個人說了算，董事會的決議，董事長也只能遵循，這才是董事會運作的機制。

施振榮認為，企業的永續經營不是指追求股東的利益，而是所有利益相關者的利益，只要大股東願意照顧小股東，最後利益還是會回到大股東身上。（編輯：鄭雪文）1070508

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