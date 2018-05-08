能源局公布最省油小客車 第一名還是它

（中央社記者陳政偉台北8日電）國際油價走揚，車輛油耗表現是民眾購車的首要考量。經濟部能源局公布油耗指南，TOYOTA油電混合車款PRIUS HYBRID，以每公升汽油跑26.7公里，再次拿下最省油小客氣冠軍。



經濟部能源局今天在官網上公布106年市售車型油耗測試合格資訊與省油排名，供民眾做為選購車輛的參考。



能源局說明，依最新公布的油耗排名，小客車以和泰公司引進的「TOYOTA PRIUS HYBRID 1798c.c. CVT 5D」油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.7公里。據能源局資料105年油耗排名，此款車也是去年省油排名冠軍。



商用車則以福特六和公司生產的「福特六和 KUGA TDCI TURBO C520-7T 1997c.c. A6 5D」柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛17.8公里。



另外，採「機器腳踏車燃料消耗量試驗方法」進行機車油耗測試的排名，則以桃鈴公司引進的「HONDA MSX125SF 125c.c. M4」表現最佳，每公升汽油平均可行駛83.4公里。



不過，能源局也強調，這次公布油耗登錄的測試值，是在實驗室的特定條件下，測得各車型油耗測試值。



能源局表示，民眾於道路行駛時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統或駕駛行為與習慣等因素影響，實際油耗未必與油耗指南所登錄的油耗測試值一致。（編輯：趙蔚蘭）1070508