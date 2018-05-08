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中華電小金雞是方6/5掛牌上櫃

發稿時間：2018/05/08 16:49

最新更新：2018/05/08 16:49

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（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信小金雞是方電訊將於6月5日轉上櫃，看好今年雲端應用維持高速成長；董事長吳彥宏今天也表示，網路的世界只有最大，沒有第二，因此不能停下腳步。

是方今天舉行上櫃前業績發表會，將辦理現金增資7842張，預估掛牌股本將提升至新台幣6.8億元，預計6月5日掛牌上櫃。

「是方機房掛了，台灣網路大概就掛了」，董事長吳彥宏今天在上櫃前業績發表會上致詞時如此說道，也意味著是方電訊在產業的重要性。他進一步說，「網路的世界只有最大，沒有第二，因此不能停下腳步。」

是方成立於1991年，2006年成為中華電信的轉投資事業，屬於第二類電信業者，為企業通訊解決方案提供商，並提供IDC機房服務與數據互連服務，同時為台北網際網路交換中心(TPIX)領導廠商。

截至去年底，是方TPIX會員數達43家，國內外大型業者可進行網路互連，國外知名業者包括Google、Amazon、Facebook、Apple等，法人也看好，TPIX的訊務量成長也將帶動是方業務營收成長。

是方電訊總經理劉耀元比喻，不像百貨公司有限制櫃位，擔憂排擠效應，在網路的世界，吸引國際大型業者進駐有正向循環與磁吸效應，既可以保有在地餐廳的空間，也能有米其林星級餐飲進駐。

去年是方電訊和國外軟體大廠甲骨文(Oracle)合作，以OCM (Oracle Cloud Machine)提供客戶國際級雲端技術的整合支援及雲資料庫落地的雲服務；今年2月與微軟聯手，打造全新Chief VPN + Azure Express Route雲服務整體解決方案，以是方全球MPLS-VPN骨幹為基礎，為企業提供一條有別於公用網際網路、可以快速通往Azure雲端平台的專屬道路。

檢視最近3個年度，是方電訊獲利能力呈現穩定成長趨勢。2016及2017年合併營收分別為19.8億元及21.26億元，每股盈餘則分別為5.29元及6.4元，今年首季合併營收5.49億元、每股盈餘為1.81元，且近年來由於IDC機房進駐率逐年增加及雲端應用服務營收占比提升，毛利率更由2015年度的30.20%逐年提升至今年首季的39.57%。

劉耀元表示，電信中立為是方與其他業者不同的重要特色，提供的服務不會只侷限單一電信業者，是方也將自己定位為「國外業者進駐台灣時的首選」，依照不同服務，是方營運模式可比喻為電信市集與電信旅館兩種角色。

劉耀元表示，是方2017年營收占比中，來自於數據網路的營收占54%、雲端應用5.5%，其中，雲端年增率高達70%，預料今年雲端應用將加速成長。

吳彥宏也透露，5月營收動能相當不錯，未來會在雲端應用上加強營收分額，並擴大雲生態產業的聯盟，依據產業別推出雲端資訊的解決方案，擴大雲產業鏈、產品與目標客群，目標成為東亞電信樞紐與雲端商務應用中心。

是方主要營運項目包括4大領域，第一、IDC機房服務；第二、數據網路服務；第三、070網路電話服務；第四、雲端應用服務。其中以雲端應用和IDC毛利率最高。

另外，是方表示，近年資本支出方面約在1至2億元左右。（編輯：楊玫寧）1070508

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