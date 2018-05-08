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總統參訪百德機械 廠商盼政府培育軟體人才

發稿時間：2018/05/08 17:22

最新更新：2018/05/08 17:32

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總統蔡英文5+2產業創新系列行程，8日下午蔡總統（前左2）在台中參訪「百德機械公司」。中央社記者吳家昇攝 107年5月8日總統蔡英文5+2產業創新系列行程，8日下午蔡總統（前左2）在台中參訪「百德機械公司」。中央社記者吳家昇攝 107年5月8日

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）總統蔡英文今天參訪百德機械。百德現場展示智慧機械和智慧製造兩大軟體應用方案，公司期盼政府培育機械軟體人才。

蔡總統近日展開「五加二」產業創新系列行程，今天下午在台中市參訪興櫃公司百德機械。

百德機械高階主管接受中央社記者電話採訪表示，總統參訪百德，公司董事長謝瑞木和總經理廖子恩親自陪同，百德現場展示智慧機械和智慧製造軟體方案與機台硬體整合的應用成果。

對於政府發展智慧機械產業創新，百德高階主管指出，目前機械產業發展關鍵在於人才培養，特別是熟悉軟體且在機械領域專業的人才，期待政府積極培養機械軟體人才。

觀察工具機產業進展，百德高階主管表示，目前包括公司在內、大部分工具機廠商訂單滿手，不過產業能否持續順利生產，關鍵在於如何解決線性滑軌、滾珠螺桿、以及鑄件等關鍵部件短缺的問題，這已經是整體工具機產業正面臨的重要課題。

證券櫃檯買賣中心2月下旬召開上櫃審議委員會，通過百德機械申請上櫃案。

法人預估，百德機械最快第2季底到第3季可望上櫃，公司目前訂單能見度可到6個月。

展望今年營運表現，法人預期百德機械今年業績成長幅度可望優於去年年增幅度，今年業績挑戰年成長逾1成。

百德機械主要產品包括立式加工機、臥式加工機、五軸/五面加工機、放電加工機等。

法人表示，百德透過原廠委託製造（OEM）客戶打入飛機引擎製造商勞斯萊斯和GE的零件加工體系。百德主要客戶包括BMW、Mercedes、Porsche、VW、中華汽車、正崴、寶成集團、漢翔、上銀等。（編輯：趙蔚蘭）1070508

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