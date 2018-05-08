4月CPI年增1.98% 香菸及油料推升物價

（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天發布4月消費者物價指數（CPI）年增1.98%，推升物價力道主要來自香菸與油料費，香菸影響總指數上漲0.44個百分點，其次是油料費、影響達0.33個百分點。



4月CPI七大類中，漲幅最大者為雜項類、年增5.43%，主因是菸稅調漲效應顯現，香菸上漲36.16%所致。



主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，雖然CPI年增1.98%、數字看起來偏高，但因去年菸稅調漲後，會產生近一年的的基期落差，導致以年增率來比較，漲幅會更加明顯，也成為近幾個月推升CPI漲幅的主要力道，不過預計10月後，菸稅調漲的遞延效果就會淡化，CPI漲幅會趨於平穩。



梅家瑗補充，如果把菸稅遞延效果的因素扣掉，4月CPI年增1.54%，扣除蔬果、能源的核心CPI年增則自1.30%降至0.83%，顯示物價處於溫和平穩的狀態。



而交通及通訊類當中的油料費續漲12.08%，也成為推升4月CPI的重要力道，梅家瑗直指，由於國際原油價格持續走揚，油料費持續攀揚，影響CPI總指數達0.33個百分點。



至於反應廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）則年增2.53%，相較前幾個月有較明顯的增幅，梅家瑗說明，主要是受國際原物料價格上漲影響。（編輯：鄭雪文）1070508