保德信：台保險保障低 壽險理賠只夠撐一年

保德信人壽總經理泰迪倫(圖中)表示，台灣民眾保險保障低，壽險新契約平均保額為新台幣53萬元，與民眾的平均年薪相當，即一家經濟支柱若不幸意外過世，所獲理賠僅能勉強照顧其家人短短一年的生活。中央社記者蔡怡杼攝 107年5月8日

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）保德信人壽表示，台灣民眾保險保障低，壽險新契約平均保額為新台幣53萬元，與民眾平均年薪相當，即一家經濟支柱若不幸意外過世，所獲理賠僅能勉強照顧其家人短短一年的生活。



保德信人壽今天由新任總經理泰迪倫（Dylan Tyson）親自主持記者會，對外宣布今年的擴大徵才計畫。泰迪倫表示，保德信人壽去年首度在北部推出大規模的業務菁英管理職招募，號召體認家庭價值的人才加入後，今年徵才計畫將進一步在北中南各地舉辦。



泰迪倫在去年10月就任台灣保德信人壽總經理前，曾擔任韓國保德信人壽執行副總經理暨策略長職務，期間他擬定了一個全面性的市場進入策略，包含產品整合、市場行銷、投資和業務銷售獎勵，以提升並滿足當地家族保障與退休需求。



泰迪倫表示，保險保障功能具體表現在當風險發生時對經濟損失給予補償，並讓家人獲得保障與身心的安頓，而台灣2015年勞工平均年薪為54.7萬元，另外，2016年個人壽險新契約平均保額為53萬元，即一家經濟支柱若不幸意外過世，所獲得的保障僅能勉強照顧其家人短短一年的生活，顯示國人曝露風險的程度令人擔憂。



根據保德信統計，2016年美國個人壽險新契約平均保額約合新台幣451萬元，日本平均新契約保額則為135萬元。



泰迪倫指出，提升民眾保障與風險意識、協助國人建構有效的解決方案，以及促進社會倡議風氣多管齊下，將有助於增進國人財務的安全與社會的安定。保德信人壽引進日本直布羅陀壽險公司的豐富育才經驗，希望將日本建構壽險保障的成功模式引進台灣。



他說，保德信人壽除了繼去年首度在北部推出大規模的業務菁英管理職招募，今年進一步在全台北中南同步舉辦大型招募活動，提供新進者培訓期間無後顧之憂的財務補助前7個月達10萬元為業界最高，以及縝密的培訓。



保德信人壽去年首度在北部推出大規模的業務菁英管理職招募，當時湧入多達1700人，保德信人壽最終只錄取20名。對於今年徵才目標，泰迪倫說，保德信人壽不做台灣規模最大，要做台灣服務最好，將維持小而美策略，今年目標徵20名認同保德信人壽家族保障理念的優秀人才。（編輯：李信寬）1070508