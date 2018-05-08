蔡總統到訪 橋椿金屬：樂見政府推動5加2政策

總統蔡英文8日前往台中展開5+2產業創新系列行程，蔡總統（右）參訪「橋椿金屬公司」。中央社記者吳家昇攝 107年5月8日

（中央社記者潘智義台北8日電）蔡英文總統今天參訪水龍頭零組件廠橋椿金屬公司。橋椿金屬董事長楊慶祺表示，樂見政府推動5加2政策，智慧製造是必行的方向，今天也請蔡總統見證環保製程的新產品。



政府提出「智慧機械」、「亞洲．矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」5加2產業創新計畫。



楊慶祺強調，智慧製造是必行的方向，期盼創造友善的工作環境，與人機協同作業，透過機械化、機器人化、系統化，取代基層勞力工作職務，讓第一線黑手變成產線監控與系統編程工程師；產線人員從機械操作者，變成生產流程的管理決策者。



他說，要讓第一線黑手的工作職務轉型，成為創造與管理職能，生產技術升級為智慧製造技術的養成與傳承。橋椿金屬特別安排蔡總統參觀水龍頭零件製程的整合型生產線，並展示符合環保要求，以鋅壓出外觀造型的水龍頭。



橋椿金屬主管解釋，雖然台灣仍有約95%水龍頭採用銅製品，但銅的可塑性不夠高，所以一般業界都會加鉛、加鎳，增加可塑性，卻也因此含有對人體不好的成分；為照顧使用者的健康，並且符合環保標準，市面上已有以鋅壓出外觀造型的水龍頭。



主管說，美國已有65%的水龍頭採用鋅壓出外觀造型的水龍頭，歐洲5年內可望達到5成水準，日本也開始評估水龍頭產品結構改變的可行性。



主管指出，為吸引新一代的年輕人加入工作行列，避免人才技術流失，推動智慧製造，凡是高溫、粉塵、噪音的環境都讓機器人去做，員工只要操控機器人，做加值型的工作，人力大量減少。



主管評估，橋椿金屬推動智慧製造，使用機械手臂，台灣廠有800位員工，搭配300組機械手臂；全球約5500位員工，使用400組機械手臂。



橋椿金屬採用全球前4大機器手臂供應商當中的發那科、安川的產品，除搭配兩家公司的系統整合之外，還融合美國、瑞士、德國、台灣廠商的系統整合技術。現階段只做到工業3.0至3.5，預計西元2022至2023年才能做到工業4.0。



主管表示，以前員工的流失就等於技術流失，現在透過機器人，員工負責規劃運作的編程，指導機器人工作。一組機械手臂可以面對4組精密沖床，也可視情況面對適當數量的工作對象。（編輯：李信寬）1070508



