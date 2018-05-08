總統與機械業座談欲罷不能 吃便當取消午休

總統蔡英文8日前往台中展開5+2產業創新系列行程，參訪智慧製造試營運場域、橋椿金屬公司及百德機械公司，在致詞時表示，智慧機械產業創造出更多優質工作機會，盼企業與政府合作下讓智慧機器人產業做得更好。中央社記者吳家昇攝 107年5月8日

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）總統蔡英文今天參訪智慧機械產業，中午與產業代表座談。機械公會理事長柯拔希表示，蔡總統非常重視機械產業，座談會從原定半小時延長至2.5小時，取消午休跟大家一起吃便當。



蔡總統近日展開「五加二」產業創新系列行程，今天到台中參訪智慧機械產業，上午訪問工業技術研究院的「智慧製造試營運場域」，下午並參訪包括百德機械等公司。



台灣機械工業同業公會理事長柯拔希接受中央社記者電話採訪表示，蔡總統上午參訪完工研院的智慧製造試營運場域後，立即與機械產業代表舉行座談會。



柯拔希說，蔡總統對於智慧機械產業非常重視，原本今天座談會時間規劃大約半小時，結果蔡總統一起與產業代表吃便當、還取消午休時間，把座談會時間延長到2.5個小時，座談會到快下午1點才結束，可見蔡總統對智慧機械產業的支持。



柯拔希指出，出席代表除了他本人之外，還包括上銀董事長卓永財、和大董事長沈國榮、友嘉集團總裁朱志洋等在內產業代表約10名。



柯拔希引述產業代表談話指出，有產業代表認為，工業4.0人才不足，政府應該加強技職體系教育。



柯拔希引述蔡總統回應表示，蔡總統指示國家人才培養，花再多錢都值得。對於教育體系，蔡總統表示會關注心力。



此外也有產業代表建議，政府推動前瞻基礎建設計畫，部分計畫內容可訂定自製率標準，讓台灣機械產業可以深入參與；此外也有產業代表談到產業投資抵減議題。



柯拔希指出，他也提出新台幣匯率議題，認為新台幣匯率不能只從匯率角度來看，台灣機械業產品出口，在很多國家都有10%以上的關稅障礙，新台幣匯率議題應該要和關稅議題整合思考。



柯拔希表示，蔡總統對於產業代表提出的各項議題，都仔細聆聽，並指示各部會要全力支持，提出具體對策。



蔡總統今天參訪時表示，「五加二」產業中過去兩年進步最快、執行成果最具體的就是智慧機械產業，2017年突破新台幣1兆元產值，從工具機的出口來看，從全球第5位進步到第4位。蔡總統希望在今年、以至於在將來的很多年，都能呈現快速成長的趨勢。（編輯：楊凱翔）1070508