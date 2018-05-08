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小米之家插旗信義區 小愛同學來台有難度

發稿時間：2018/05/08 19:18

最新更新：2018/05/08 19:18

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（中央社記者江明晏台北8日電）小米實體店面在台吸金實力強勁，今年7月預計啟用首間以「旗艦店」規模打造的小米之家；而MIX 2S搭載的AI語音助理「小愛同學」礙於授權作業龐雜，登台恐有難度。

小米目前在台灣已有6間實體門市，台灣小米總經理李佳峰今天表示，預計今年7月啟用台灣小米之家信義威秀店，將以旗艦店規格打造，也首度嘗試「半開架式」商品呈列。

李佳峰也表示，小米今年將在台北啟用首間直營店，實體店點將達到10個通路的規模，並新增3家快速維修據點，今年徵才需求預估達到30至40人。

而去年小米之家台北店年營業額達3.85億元，創造52萬次人流，手機、行動電源、掃地機器人是熱銷3大品項。

李佳峰表示，雖然小米近年來積極拓展新零售，但網路銷售占比還是過半，即使拓點開店，線上銷售依舊持續成長，沒有排擠效應。

另外，MIX 2S在大陸銷售的版本內含「小愛同學」，是否引進台灣？李佳峰表示，當然希望引進小愛同學來台，但由於牽涉到很多準備工作，包括音樂版權、服務內容等不同授權提供商，前期作業會是一個極大的工程，工程跨度難度都很高，預料需要耗費不少時間才能完成這些事情。

小米今天在台舉行發表會，推出小米MIX 2S、紅米Note 5，預計9日在小米網台灣站、小米實體門市開賣，電信商合作方面，小米MIX 2S預計5月15日在遠傳電信、台灣之星開賣；紅米Note 5於6月1日起分別在中華電信、遠傳電信及台灣之星販售。（編輯：楊凱翔）1070508

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