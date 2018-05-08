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新版公司治理藍圖上路 獨董與經營者需互信

發稿時間：2018/05/08 19:40

最新更新：2018/05/08 19:40

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（中央社記者田裕斌台北8日電）金融監督管理委員會正式啟動新版公司治理藍圖(2018~2020)，宣告資本市場進入公司治理2.0時代，上市公司獨立董事表示，獨董與經營階層需高度互信。

台灣證券交易所今天舉辦新版公司治理藍圖高峰論壇，世界先進獨董劉文正、光寶科獨董薛明玲都指出，獨董與經營階層建立高度信任的重要性，獨董也要善用公司內部專家如公司秘書、內部稽核、財務主管、法務主管，以及外部專家如會計師及律師等，並多多發問協助控制法律風險。

國泰金控總經理李長庚及穩懋董事長陳進財則強調，董事會組成是公司治理運作的核心，公司應該有自己的發展藍圖及治理策略，尋找所需背景、專業、的獨董，才能協助公司發展運作。

李長庚也呼籲，台灣對獨董的資格要求全球最嚴，可參考其他主要國家對獨董獨立性要求的規範，不然企業很難找到適任的獨董。

證交所表示，論壇共有上市櫃公司代表近400人參加，透過專題演講、與談來賓及主持人精闢對談與分享，對新版藍圖各項計畫，特別是有關董事職能提升的議題，有了進一步的了解。

證交所也期望，透過論壇鼓勵各界共同為提升台灣資本市場的公司治理水準而努力，以達到新版公司治理藍圖根植公司治理文化、創造友善投資環境及提升國際競爭力的目標。（編輯：鄭雪文）1070508

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