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核二2號機再轉審查 台電調校參數最佳化

發稿時間：2018/05/08 20:01

最新更新：2018/05/08 20:01

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（中央社記者陳政偉台北8日電）用電高峰迫在眉睫，行政院原子能委員會審查核二廠2號機再轉案近1個月，台電今天傍晚正式提交回覆，並對「蒸汽旁通壓力控制系統」參數調校尚未達最佳化，再補充最佳參數組合。

隨著時序即將進入夏季用電高峰，日前因核二廠2號機才營運一天就跳機，外界高度關注用電問題，台電今天再度喊話，有信心度過今年供電吃緊的挑戰。

時間回到3月27日，睽違680天啟動的核二廠2號機在中午12時55分開始併聯發電，卻在28日下午1時25分發生跳機事件，背負紓解用電壓力的核二廠2號機僅運轉24.5小時。

經台電研判，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停。

依規定，台電通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。原能會邀請6位外部專家學者及會內同仁組成審查小組，審查台電提送的報告，並到核電廠現場查核。

台電4月9日向原能會提出再轉申請，原能會依舊還在審查程序當中，但審查小組仍有不少問題待台電釐清，因此要求台電以書面答覆，釐清問題。

台電董事長楊偉甫早上受訪時表示，今天就會把報告送到原能會，期望最短時間內儘早完成核二廠2號機再轉。

針對核二廠2號機停機再起動的審查，台電告訴中央社記者，已針對原能會要求，回覆對機組停機肇因分析、蒸汽旁通壓力控制系統參數組合調校等面向的相關細節補充意見，並同步更新綜合檢討報告，今天傍晚將一併提交回覆給原能會。

答覆的書面報告所提出的肇因分析，台電解釋，就是之前判斷的「蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起」。因為主蒸氣從反應爐送出來時，過多蒸汽從旁通閥排出，導入冷凝器，旁通閥因導出蒸汽壓力過大，反應爐產生自動保護機制而跳機。

台電指出，在4月9日提交給原能會的檢討報告及肇因追查中，其中，因原能會認為「蒸汽旁通壓力控制系統」參數調校尚未達最佳化，所以這次原能會請台電再補充最佳的參數組合。

至於日前正在歲修的核三廠1號，在緊急柴油發電機運轉測試時，發生緊急柴油發電機B台跳脫事件，台電初判為柴油機潤滑油系統低壓力跳脫元件動作引起，詳細故障原因及改善措施仍在確認當中，但不影響歲修時程，原能會要求台電將這件事的檢討改善資料，納入機組臨界申請文件內送審。（編輯：楊凱翔）1070508

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