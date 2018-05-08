衛生紙4月漲逾一成 創109個月來新高

今年2月底，有量販業者主動透露國內衛生紙將於3月全面喊漲，引發全台民眾瘋狂搶購衛生紙，不過主計總處8日發布4月物價統計，顯示衛生紙實際調漲的情況應是4月才開始。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北8日電）2月下旬全台陷入「衛生紙之亂」，不過據主計總處今發布的4月物價統計，衛生紙漲價的情況直至4月才顯現，「衛生紙、面紙及紙巾」項目群年漲10.89%，創109個月以來新高。



今年2月底，有量販業者主動透露國內衛生紙將於3月全面喊漲，引發全台民眾瘋狂搶購衛生紙，顯示民眾對於物價波動的高度敏感。



不過據主計總處統計，3月衛生紙、面紙及紙巾項目群年漲2.35%，幅度不算太大，但到了4月，漲幅飆至10.89%，創下2009年4月以來的最大漲幅。



主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，若從衛生紙、面紙及紙巾的指數月增率來看，3月幾乎持平，4月則月增7.54%，顯示衛生紙實際調漲的情況應是4月才開始。



然而主計總處調查衛生紙的花色（樣本）後發現，4月衛生紙花色的價格與上月持平者有五成五，下跌者約一成，價格上漲的花色約三成五。



梅家瑗說明，儘管國際紙漿上漲帶給衛生紙廠商壓力，衛生紙價格目前並沒有全面上漲，不過如果5月原物料漲幅擴大，價格持平甚至調降的廠商可能不堪壓力而跟漲，但若漲幅趨緩，原本調漲的廠商或許考量市場競爭壓力，反而會向價格持平或下跌的廠商看齊。



雖然4月衛生紙、面紙及紙巾項目群大漲逾一成，漲幅創下九年多以來的新高，但因衛生紙占整體CPI權數僅0.4%，對CPI總指數的影響僅0.04個百分點。



主計總處也以平均每月消費支出約8萬元的家庭為例，4月CPI年漲1.98%，代表在購買相同品質與數量的商品及服務之下，今年4月會比去年4月多花1584元，而衛生紙、面紙及紙巾年增10.89%，支出金額則較去年同月多了34元。（編輯：趙蔚蘭）1070508



