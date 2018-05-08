馬斯克又有新事業 挖隧道製磚蓋廉價屋

（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國億萬富豪企業家馬斯克又有創新事業：緩和美國住房危機。他不久前成立的隧道鑽挖公司，將挖掘出的泥土做成磚塊銷售，馬斯克聲稱，用這些磚塊蓋房子可降低成本。



馬斯克（Elon Musk）今天在推特（Twitter）寫道：「鑽洞公司（The Boring Company）將用挖掘隧道而來的泥土做成磚塊，用來蓋廉價房屋。」



彭博報導，鑽洞公司的發言人證實這項計畫。他說，磚塊的原料來自「挖掘出的泥土」，且「（製造出的）磚塊數量將會多到漫無止境」。



馬斯克還暗示，關於如何銷售這些磚塊，他已有計畫。鑽洞公司也說，未來的辦公室將用自家生產的磚塊當作建材。



不過，加州大學洛杉磯分校（UCLA）講師暨UCLA運輸研究所（Institute of Transportation Studies）副所長馬杜狄（Juan Matute）指出，這些磚塊能夠蓋出多少廉價房屋，是另外一個問題。



他說，馬斯克的推文「假設蓋房子主要成本來自建材，以及建材能夠以磚塊取代，但實情並非如此。」例如在加州，蓋房子的最大成本是土地和人工。加州是鑽洞公司目前唯一開始鑽挖隧道的州。



實際上，用磚塊蓋房子偏貴，原因之一是蓋磚牆費工，架設木板隔間省時又省力。



此外，磚房抗震能力較差，對於處在斷層帶上的加州是一大問題，因此當地建築法規通常規定，使用磚塊必須要有額外的支撐，例如採用強化鋼筋。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070508