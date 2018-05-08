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聯發科恢復出貨中興 專家：三星動向受矚目

發稿時間：2018/05/08 20:20

最新更新：2018/05/08 20:20

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（中央社記者張建中新竹8日電）聯發科獲經濟部放行，恢復向中國廠商中興通訊出貨，工研院IEK總監楊瑞臨認為，這對中興通訊營運助益應有限，中興通訊能否繞道獲得三星奧援，值得追蹤觀察。

美國商務部4月16日以中興通訊違反制裁規定為由，禁止美國廠商向中興通訊供應關鍵零組件7年。

美方禁令沒有直接涵蓋台灣廠商，不過，經濟部國際貿易局仍將中興通訊及子公司中興康訊列入台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，要求廠商向兩家公司出口貨品前，都須先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，再向海關報運出口。

手機晶片廠聯發科在備妥相關文件提出申請後，已於5月4日獲准恢復向中興通訊出貨。

動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科今天也公告，將遵守規定，依要求準備相關文件提出申請，預期對整體營運影響有限。

工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)總監楊瑞臨表示，中興通訊主要業務是核心網路及接取網路設備，手機業務比重有限，聯發科恢復向中興通訊出貨，對中興通訊營運助益應有限。

楊瑞臨說，中興通訊有別於華為、愛立信(Ericsson)及諾基亞(Nokia)，並未自行開發基地台特殊應用晶片(ASIC)，主要仰賴美系晶片廠供應，中興通訊在基地台接取網路設備業務方面，仍有斷鏈危機。

三星(Samsung)不僅擁有面板與記憶體產品，楊瑞臨表示，三星同時擁有基地台等相關產品，中興通訊若能獲得三星支援，斷鏈危機或可順利解除，值得追蹤觀察；中興通訊是否向愛立信等求援，同樣值得觀察。（編輯：張良知）1070508

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