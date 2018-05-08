主計總處：電價非推升物價上漲主要因素

（中央社記者潘姿羽台北8日電）4月起電價調漲，不少民眾擔憂物價會連動上漲，但主計總處今表示，4月電費上漲僅推升物價總指數增加0.01個百分點，且未來幾個月，電價不會是推升物價上漲的主要因素。



經濟部3月召開電價費率審議會後，決議4月起平均電價由每度2.5488元調漲為2.6253元，平均調幅為3%。



為了減少電價上漲對民生的衝擊，經濟部端出二大配套措施，住宅用電500度以下不調整、小商家用電1500度以下不調整，超過八成的住戶及小商家都不受影響。



主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，住宅用電調漲1.51%後，會直接影響電費上漲，這部分屬於直接影響，已經馬上顯現在4月的物價變動上，至於產業用電調漲3.46%後，業者可能透過商品製造或餐飲等服務轉嫁給消費者，這部分為間接影響，應該會有時間落差、且不會完全顯現。



主計總處日前做出影響評估，併計電費平均調漲3%的直接效果與間接效果後，電價上漲對CPI的總影響為0.07個百分點；而據主計總處4月物價統計，只能看出4月電費上漲1.18%，影響總指數上漲0.01個百分點，其餘間接效果並不明顯且難以釐析。



梅家瑗認為，評估結果是基於業者將電價上漲的成本完全轉嫁至產品或服務價格，而且完全沒有時間落差的情況下得出的結果，實際上，業者會考量價格是否具有市場競爭能力，不見得會將成本完全轉嫁至價格上，因此電價不會是推升物價上漲的主要因素。（編輯：林沂鋒）1070508