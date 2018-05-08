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商店街私有化搏翻身 詹宏志不認輸

發稿時間：2018/05/08 23:07

最新更新：2018/05/08 23:07

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電商業者商店街今天宣布申請終止上櫃，面對外界質疑是否經營不善，商店街董事長詹宏志直言，新創事業應該要觀察付出後能得到什麼，言談間透露未將私有化視為挫敗。

商店街董事會今天決議通過股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行案，集團母公司網路家庭看好商店街未來的發展潛力，承諾以每股新台幣44元價格，收購商店街所有流通在外的股票。

外界質疑，商店街是否經營不善導致下櫃？詹宏志今天在重大訊息說明會說明，過去新聞重心都放在商店街的損益表，但新創事業應該要看付出後能得到什麼，包括PChome網路家庭及商店街其他相關股東，都希望商店街能在新開發的市場充分發揮潛力。

談到運費補貼，詹宏志認為，是取得市場的重要手段，況且補貼與傳統的行銷費用有很大不同，傳統行銷費用可能投資後不一定有結果，補貼則是因為消費行為發生才投資。

他說，商店街去年首季虧損逾300萬元，去年第4季虧損近7億元，可以想像業務擴張速度有多快；今年首季商店街開始提高補貼門檻，成長動能還在發酵中，今年內會不斷調整補貼策略，最後會把所有的使用者行為保留下來，不再需要補貼。

今年4月底，詹宏志在商店街股東會上談到對手蝦皮曾表示，蝦皮在印尼市場面對更大的泥沼，在台灣已無心力再發動行銷戰；據他觀察，商店街去年加入戰局，導致蝦皮流量變現停頓，因此蝦皮短期內在台灣尋求獲利的機會不大，轉而追求營收規模，這是蝦皮投入B2C（企業對消費者）電商的原因。

從詹宏志的言談中可以發現，他總是信心滿滿地迎戰口中的「蝦兵蟹將」，看向樂觀的一面，只不過燒錢補貼運費終究是損人也損己的「七傷拳」，為了擺脫財務面的束縛，或許走向私有化，才是商店街能夠大展拳腳的唯一方法。（編輯：李信寬）1070508

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