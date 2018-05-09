/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 伊朗 曾仁和 中華電信 吃到飽
> rss

和大4月營收同期高 Q2業績衝單季新高

發稿時間：2018/05/09 09:12

最新更新：2018/05/09 09:12

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車傳動系統製造廠和大自結4月合併營收新台幣6.04億元，創同期新高。法人預估和大5月業績衝單月新高，第2季業績可創單季新高。

和大自結4月合併營收6.04億元，比3月6.3億元減少4.1%，較去年同期5.65億元，成長6.8%。和大4月營收創歷史同期新高。

累計今年前4月和大自結合併營收23.72億元，較去年同期22.65億元，成長4.7%。和大前4月營收也來到歷史同期新高。

展望第2季，法人預估和大5月可創歷史單月新高，第2季業績創歷史單季新高。

因應AI智慧化生產趨勢，和大投資成立聚大智能科技，布局AI智能化生產系統。

和大指出，聚大公司未來會成為CPS系統平台，除了建置智能化生產線外，期望協助供應商全部同步進行AI智能化產線，讓供應鏈全面達成生產AI智慧化，AI智慧產業化。

未來聚大公司將結合歐特加、整技等機器人系統公司、以及日本廠商不二越、安川及發那科等機械手臂廠，建立全智慧化生產環境。

在產能布局，和大嘉義大埔美新廠現有委外建置4條AI智能化生產線，未來除了協助供應鏈廠商外，和大在嘉義園區的模式將擴散到14條AI智能化產線，目標是和大及所有供應鏈都達到工業4.0 AI智能化生產，迎接全球電動車大廠訂單。（編輯：郭萍英）1070509

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP