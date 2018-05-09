和大4月營收同期高 Q2業績衝單季新高

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車傳動系統製造廠和大自結4月合併營收新台幣6.04億元，創同期新高。法人預估和大5月業績衝單月新高，第2季業績可創單季新高。



和大自結4月合併營收6.04億元，比3月6.3億元減少4.1%，較去年同期5.65億元，成長6.8%。和大4月營收創歷史同期新高。



累計今年前4月和大自結合併營收23.72億元，較去年同期22.65億元，成長4.7%。和大前4月營收也來到歷史同期新高。



展望第2季，法人預估和大5月可創歷史單月新高，第2季業績創歷史單季新高。



因應AI智慧化生產趨勢，和大投資成立聚大智能科技，布局AI智能化生產系統。



和大指出，聚大公司未來會成為CPS系統平台，除了建置智能化生產線外，期望協助供應商全部同步進行AI智能化產線，讓供應鏈全面達成生產AI智慧化，AI智慧產業化。



未來聚大公司將結合歐特加、整技等機器人系統公司、以及日本廠商不二越、安川及發那科等機械手臂廠，建立全智慧化生產環境。



在產能布局，和大嘉義大埔美新廠現有委外建置4條AI智能化生產線，未來除了協助供應鏈廠商外，和大在嘉義園區的模式將擴散到14條AI智能化產線，目標是和大及所有供應鏈都達到工業4.0 AI智能化生產，迎接全球電動車大廠訂單。（編輯：郭萍英）1070509