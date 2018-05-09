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新台幣匯率弱勢 蘇建榮：主因外資匯出

發稿時間：2018/05/09 10:07

最新更新：2018/05/09 10:07

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（中央社記者邱柏勝台北9日電）台股今天開盤續漲，但新台幣表現依舊疲弱，財政部政務次長蘇建榮表示，新台幣近期貶值主因是外資匯出，但長線走勢仍要看國內外整體經濟情況，以及央行的貨幣政策而定。

蘇建榮今天出席立法院財政委員會「貨物稅條例修正草案」公聽會，會前接受媒體訪問。針對4月出口維持雙位數成長，蘇建榮表示，這代表上半年全球景氣仍不錯，若此一情況沒有太大變化，出口成長可持續到下半年。特別是去年起內需有顯著成長，透過內需和出口成長，對國內整體經濟情況是有利的。

台股近期出現反彈走勢，昨天站回年線支撐後，今天開盤續揚，但新台幣不僅續創今年新低，今天開盤持續貶值。對此蘇建榮說，台幣近期貶值主因是外資匯出，但長期仍要看國內外整體經濟情況，以及台灣與國際間相對的經濟條件，當然也需要考量央行的貨幣政策。

媒體提問，有立委提案應取消飲料的貨物稅，或可改為肥胖稅。蘇建榮表示，從國際稅制來看，飲料屬含糖飲料，國際上很多國家都對含糖飲料課稅，理由是含糖飲料易產生肥胖與心血管疾病。至於改成肥胖稅，一樣都是對特定貨物課稅，因此還是在貨物稅範疇考慮會比較好，不用另外課一種稅，財政部會進行整體評估，通盤檢討。（編輯：張均懋）1070509

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