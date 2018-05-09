中油加薪3.2% 董座：去年績效亮麗應鼓勵

（中央社記者林孟汝台北9日電）經濟部核定中油今年平均調薪3.2%，中油董事長戴謙說，去年營運績效亮麗，創下480多億元盈餘，應給予獎勵，815停電事件只是1.6萬個員工表現的單一事件，盼考成獎金不受影響。



行政院長賴清德去年拍板軍公教加薪3%，經濟部轄下4家國營事業分別向經濟部國營事業委員會提報調薪幅度，其中台電、中油較早提報，幅度分別為3.9%及3.6%，經經濟部核定後調幅為3.2%。台電、中油都表示，會依照薪等級別調薪。



中油今天起一連兩天舉行智慧綠能加油站論壇，邀請產官學界共同進行深度交流探討，賴清德蒞臨致詞予以肯定外，現場也吸引逾500人次熱情參與。



戴謙在會前受訪表示，國營事業不只中油，還包括台電、台糖及台水，加薪要經濟部國營會核准，國營會會通盤衡量。據他所知，到目前為止「幅度幾乎是一致的」。



他說，中油去年有亮麗績效，創下新台幣480億餘元盈餘，815事件發生僅是1萬多個員工中的一個單位，績效表現不應因此受影響，也盼外界支持辛勞工作的員工，並給予正面鼓勵。



戴謙進一步表示，全國的企業對加薪應有共識，員工的薪水增加對整個國際競爭力有正面意義，企業應共同來響應，就像馬戲團的動物表演後，訓練師就會給予小魚鼓勵，之後的表現就會更好。



至於外傳去年815大停電影響全民，中油考成獎金恐被砍，戴謙重申，中油公司有1萬6000個員工，是一個大家庭，不能因為一個單位就否定全員的努力，但只要國營會核定，中油就會遵照辦理，內部也已備妥數個方案因應。（編輯：張均懋）1070509